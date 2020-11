"Super Dan" cere in disperare jucatori la CFR, iar fotbalistii imprumutati stralucesc in Liga 1! Claudiu Petrila, SUPER EXECUTIE reusita in partida cu Hermannstadt

Sepsi a jucat pe teren propriu contra lui Hermannstadt intr-un meci din etapa a zecea a Ligii 1!

Claudiu Petrila a deschis scorul in minutul 57, dupa ce a sutat cu efect din partea laterala a cereului mare. Mingea a lovit bara portii, apoi a intrat in plasa. Mijlocasul de atac a marcat golul chiar in ziua cand implineste 20 de ani. Fotbalistul roman a fost imprumutat de campioana Ligii 1 in toamna acestui an la Sepsi pana in vara lui 2021.

Petrila a jucat in acest sezon 2 meciuri pentru covasneni si a reusit sa inscrie un gol. El este evaluat de site-ul transfermarkt la suma de 250 de mii de euro.