Sumudica, resemnat dupa ce a ratat transferul lui Alibec: "Cine sunt eu sa spun cat valoareaza un jucator?!"

Denis Alibec putea sa ajunga in aceasta vara in Turcia la Gaziantep Gazisehir si Samsunspor, dar nicio oferta nu s-a concretizat.

Dupa ce Astra nu a dorit sa ii dea drumul, Dani Coman, presedintele echipei, a declarat in exclusivitate pentru www.sport.ro ca Alibec va ramane la Giurgiu.

Marius Sumudica a insitat in aceasta vara pentru transferul sau, dar Gaziantep nu a reusit sa ajunga la o intelegere cu fosta campioana a Romaniei. "Sumi" a declarat ca ii pare rau pentru Alibec, dar el nu poate fixa pretul unui jucator de la alta echipa.

"Imi pare rau pentru Denis, noi am facut o oferta de 600.000 de euro plus 30 la suta dintr-un eventual transfer in urmatorii 3 ani, daca s-ar fi transferat, plus un salariu destul de bun, in jur de 700.000 de euro. Era o oferta pe care ei o considera ok pentru ce au vazut in ultimul timp si avand in vedere ca mai avea un an de contract.

Dar v-am spus eu nu pot sa fac politica nimanui de transferuri, domnul Nicolae, Dani Coman, ei sunt cei mai in masura sa isi vanda marfa. Eu nu sunt nici un site din asta de evaluare a fotbalistilor, sa spun cat valoreaza Denis Alibec acum.

Era un jucator bun si un jucator pe care eu incercam sa il ajut atat pe el cat si o echipa din Romania. Decat sa iau un jucator pe care nu il cunosc, mai bine iau jucatori pe care ii stiu si de la care pot sa cer", a declarat Sumudica pentru Digi Sport.

