Sumudica, prima reactie dupa tragerea la sorti! "O echipa agresiva, care isi vinde scump pielea"

Noul antrenor al CFR-ului a vorbit dupa primul amical al verii pentru clujeni.

Revenit in Liga 1 pe banca CFR-ului, Sumudica a vorbit despre perioada pe care o traverseaza in startul pregatirilor cu formatia clujeana, dar si despre tragerea la sorti din primul tur preliminar al Champions League, care ii va pune pe ardeleni fata in fata cu Borac Banja Luka, campioana Bosniei.

"Este o perioada de acumulare, trebuie sa ne punem la punct din punct de vedere fizic, suferim cand luam deciziile, nu suntem proaspeti. Important este ca nu ne-am accidentat, ca am facut un antrenament bun, am inceput sa avem adversitate, sa avem jocuri. Importanta este si victoria, indiferent cu cine joci este important sa castigi, pentru ca victoriile aduc victorii.

Foarte multi suporteri, foarte multi romani care iubeau echipa. Am ramas impresionat ca erau imbracati in tricourile CFR-ului. Este important ca la mii de kilometri echipa este sustinuta de fani. Este extrem de important, si la noi in Cluj avem nevoie de un public numeros la primul meci, care sa ne ajute sa trecem peste aceasta prima batalie, cu Banja Luka, o echipa agresiva, care isi va vinde scump pielea. Asta ne este meseria si trebuie sa o facem cat mai bine", a spus Marius Sumudica pentru site-ul oficial al CFR-ului.