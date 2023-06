Șumudică e convins: ”Regula U21 nu te ajută la nimic” + un exemplu: ”După ce nu a mai fost under, s-a dus în cap”

Ibericii au dominat categoric partida, chiar dacă au deschis scorul abia în minutul 55 prin Alex Baena (Villarreal). Miranda (Betis Sevilla) a dus scorul la 2-0 în minutul 62, iar Sergio Gomez (Manchester City) a fost cel care a închis tabela în prelungirile partidei.

Marius Șumudică, fost campion al României cu Astra Giurigu, în prezent antrenor la Al-Raed, a analizat prestația ”tricolorilor mici” și a dat verdictul cu privire la regula U21.

”Nu te ajută la nimic”, e convins tehnicianul, care a dat un exemplu din perioada petrecută la Astra: Alex Ioniță, ajuns între timp la Rapid, după ce a trecut pe la CFR Cluj și Universitatea Craiova.

Marius Șumudică: ”Nu știu dacă regula asta te ajută foarte mult”

”La ce am văzut ieri, nu te ajută la nimic regula U21. Să dea Dumnezeu să batem Ucraina. Suntem gata dacă nu batem. Nu știu neapărat dacă regula asta te ajută foarte mult. Acum doi ani am văzut când băgau câte doi jucători și îi scoteau după un minut. S-a renunțat, am trecut la unul, hai să renunțăm și la ăsta.

Bîrligea e un fotbalist ok, l-am urmărit și în campionat, dar uite, când facem pasul să jucăm în campionatele europene, în cupele europene, spune-mi și mie jucători care pleacă, care se vând.

80 la sută din cei care au jucat și au fost under-21 nu mai joacă. Îți dau un exemplu. L-am avut la Astra pe Ioniță. Mi-a jucat senzațional cât a fost under. După ce nu a mai fost under, s-a dus în cap.

Petrila, under-21, o să termine, vom vedea ce se va întâmpla. Nu știu dacă te ajută (n.red. regula U21). Exact ca atunci când termini junioratul și trebuie să faci pasul către seniori. Câți ajung? Știi câți se pierd pe drum?”, a spus Marius Șumudică, la Digi Sport.

În urma debutului cu 0-3 la Campionatul European găzduit de România și Georgia, ”tricolorii” mici sunt ultimii în Grupa B și se pregătesc pentru meciul cu Ucraina, care poate fi decisiv în economia calificării.

Dacă naționala de tineret nu va reuși să câștige, cel mai probabil va fi eliminată din cursa pentru fazele eliminatorii, astfel că meciul cu Croația nu ar mai conta.