Stoican, păzit de un bodyguard după FC Argeș - Dinamo! A vrut să bage un portar în atac pe finalul partidei

Flavius Stoican a tras concluzii după primul meci oficial în noul ”mandat” la Dinamo, pierdut cu 2-1 pe terenul celor de la FC Argeș.

Antrenorul dinamovist vede părțile bune după primul joc oficial din acest an și mizează pe determinarea jucătorilor săi pentru un rezultat bun în următorul meci, cu FCSB.

„Pot spune că sunt mulțumit de rezultat și de joc, au fost momente bune, nu am văzut doar fotbaliști pe teren, am văzut un grup. Am luat două goluri din faze care nu anunțau nimic. Dacă nu știm să gestionăm momentele delicate, atunci suferim. Ca și lucruri pozitive după înfrângere, văd stare de spirit, determinare, începem să fim o echipă. Avem nevoie și de oameni care o să ne ajute. Mă refer la cei nou-veniți.

Flavius Stoican a vrut să bage un portar în atac la meciul cu FC Argeș

Eu sunt aici ca să-i corectez pe jucătorii pe care-i antrenez. Am foarte multe de spus, sunt convins că o să facem un meci bun. Mizez în primul rând pe dorința lor, pe ei ca și oameni, am văzut acum cât de mult suferă, mizez pe jucătorii care vor veni că o să ne dea o mână de ajutor.”, a spus Flavius Stoican.

Tehnicianul a recunoscut că s-a gândit să bage un portar în atac pe finalul partidei. Dinamo a avut doar cinci rezerve pe bancă, iar Stoican a luat în calcul și această variantă în cazul în care Ivanovski nu putea să termine partida. Ștefan Fara era portarul de rezervă al ”câinilor”.

„Când văd determinare și atitudine, cred că toate lucrurile o să meargă spre bine. Să vedem dacă noi reușim să ne ridicăm la nivelul lor, mai ales că transferurile pe care noi le-am făcut, după spusele conducerii celor de la FCSB, nu sunt de nivelul lui Dinamo.

Vom vedea la meciul cu FCSB dacă au sau nu dreptate. La un moment dat am avut o discuție și cu domnul Matei, care este directorul sportiv, ce se întâmplă dacă bag portarul în ultimele minute dacă avem avantaj, în cazul în care Ivanovski nu putea să ducă ritmul până la final. Trebuia să luăm alt tricou de jucător, este o soluție cu care nu m-am mai întâlnit. Păcat că nu am fost noi cei care am ajuns să conducem jocul”, a explicat Stoican.

Dinamo a rămas pe penultimul loc, cu 12 puncte, la șapte puncte de următoarea clasată.