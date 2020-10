Star sirian de nationala si un jucator cu 12 meciuri in Champions League! Transferuri de ultima ora in Liga 1! Totul e rezolvat!

FC Botosani a realizat 3 transferuri importante.

Moldovenii au adus un fundas si doi mijlocasi care sa ii ajute in Liga 1. Fundasul este Christopher Braun, in varsta de 29 de ani, care a evoluat de-a lungul carierei la Hamburg, Wilhelmshaven, Oldenburg, Wattensheid, Fortuna Sittard si OFI Creta.

Unul dintre mijlocasi este extrema Youssef Toutouh. Danezul in varsta de 28 de ani a jucat pentru FC Copenhaga in Champions League si in Europa League, intalnind adversari precum Real Madrid, Juventus, Ajax sau Galatasaray.

Cel de-al treilea transfer al botosanenilor este sirianul Mahmoud Al Mawas, care va ajunge in urmatoarele ore in Romania. El a mai trecut, de-a lungul carierei, pe la echipe din Bahrain, Siria sau Emiratele Arabe, cel mai recent evoluand la Umm Salal, in Qatar.

Oficialii lui FC Botosani nu se vor opri doar la aceste mutari. Acestia au declarat ca vor sa transfere jucatori si pentru departamentul ofensiv, acolo unde au ramas fara Dugandzic, Ofosu si Cimpanu.

"Incercam sa gasim perle pe care s-a pus un pic praful, le scuturam un pic, apoi le scoatem la lumina" este planul botosanenilor, potrivit GSP.