Sorin Cârțu nu i-a uitat pe Vînă și Hanca: "A fost o jignire pentru club"

Sergiu Hanca și Ionuț Vînă au plecat de la echipă, cei doi fiind jucătorii care au cerut despăgubiri financiare după ce au fost excluși din lot, de către Mirel Rădoi.

Fotbaliștii nu au avut câștig de cauză în demersul lor, iar în această perioadă de transferuri au plecat de la formația antrenată de Eugen Neagoe.

"Este bine că au scăpat de Vînă și Hanca, a fost o jignire pentru club. Noi am fost deschiși în colaborarea cu ei și le-am oferit șansa, iar ei au exploatat o situație cu Rădoi pentru că asta era viziunea lui ca antrenor, nu era obligat să joace ei, este bine că au scăpat", a declarat Sorin Cârțu, conform Fanatik.

Sorin Cârțu s-a retras din fotbal



"Am ținut neapărat să anunț, e un eveniment în viața mea. Nu vrea să se facă nu știu ce comentarii, sigur vor ieși polemici. Dar ca respect pentru mine, pentru ce am însemnat eu în fotbalul românesc, și ceea ce însemn, luați de bună ceea ce transmit. Am decis să ies din fotbal și adevăratul motiv pentru ca-l fac... Sunt peste 55 de ani pe care-i am în fotbal, am trecut prin toate trăirile și stările, de fotbalist, antrenor și în ultimii 4 ani jumătate de conducător.

Nu am o foaie în fața voastră, să vin să vorbesc punctat. Așa cum mă știți, am venit să vorbesc deschis și să trasmit ce simt. Sunt mândru de ceea ce am realizat în domeniul ăsta, în toate stadiile pe care le-am trecut. Sunt la momentul în care vreau să le mulțumesc celor care au fost alături de mine când am fost fotbalist, să aduc niște omagii pentru niște colegi dispăruți: Crișan, Ștefănescu, Balaci, Tilihoi" a declarat Sorin Cârțu la conferința de presă organizată pe 16 iunie.