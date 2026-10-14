OUT de la Dinamo! A semnat cu o echipă din Danemarca

Centrul Daniel Stanciuc (22 de ani), component al naţionalei României, va evolua la formaţia daneză Nordsjælland Håndbold, cu acordul campioanei Dinamo Bucureşti, cu care rămâne însă sub contract.

Dinamo a oficializat, miercuri, informaţia anunţată încă de luni de către publicaţia daneză Rygtebors.

Potrivit comunicatului campioanei, decizia a fost luată de comun acord, la iniţitiva jucătorului.

”Înţelegând importanţa acestei oportunităţi pentru dezvoltarea sa profesională şi personală, clubul a ales să îi respecte dorinţa, considerând că această experienţă poate reprezenta un pas important în evoluţia sa ca handbalist.

Daniel va rămâne sub contract cu CS Dinamo până la încheierea perioadei convenite între cele două părţi, conform termenilor agreaţi. Îţi mulţumim Daniel pentru implicare şi îţi dorim mult succes în această nouă etapă din cariera ta!”, a transmis, miercuri, Dinamo Bucureşti.

În vârstă de 22 de ani, Daniel Stanciuc joacă la Dinamo din 2023.

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