Sorin Cârțu, devastat de înfrângerea cu FC Voluntari: ”Să nu insultăm inteligența oamenilor”

Oltenii aveau nevoie de o victorie pentru a se apropia la un punct de FCSB și la opt de CFR Cluj, însă echipa pregătită de Liviu Ciobotariu a făcut un meci perfect și a reușit să oprească seria de șapte victorii consecutive a oltenilor.

Deși o mică parte din suflarea fotbalistică de la Craiova credea în titlu, oltenii au ieșit definitiv din această luptă. Sorin Cârțu a analizat prestația jucătorilor săi, din etapa a doua a playoff-ului.

„Am făcut cadouri, de-asta am pierdut. A fost o partidă de care sunt dezamăgit, ne propusesem altceva. Înfrângerea asta a fost pe aceleași coordonate precum cele anterioare. Cadouri, am primit gol rapid, nici n-am intrat bine în meci. Apoi egalitatea a durat doar un minut sau două.

Reghe analizează ce s-a greșit la goluri. Dar e clar, ne uităm și vedem că am primit goluri facile. Avem probleme când avem handicap pe tabelă și trebuie să alergăm după gol. Nu vreau să fac comentarii, să se spună apoi că l-a atacat Cârțu pe Pigliacelli. Dar e un gol care putea fi evitat.

Ți se pare că a avut constanță Markovici în seara asta? Mai prinzi și zile proaste. A fost și un teren care în niciun caz nu ne avantajează pe noi. Noi avem un joc de posesie și nu a fost susținut de calitatea terenului.

A jucat bine Budi dar nu poți să îi dai asemenea spații. Îți dă exterioare, îți dă printre picioare. Lui Budi dacă îi dai libertate un metru normal că centrează unde vrea. Au fost foarte multe astfel de momente în acest joc. E hilar! Pe Budescu l-a luat cu sniperul! Cum ne-a încântat în joc așa ne încântă și acum cu faza asta. Nu e vina lui că înjură, ci cine acceptă. De ce nu îl cheamă să îi dea roșu?

L-aș remarca pe Popa care a scos capul lui Koljic. A fost o intervenție de excepție și care putea să schimbe jocul. Era minutul 75 și se putea relansa partida”, a spus Cîrțu, la Digisport.

Întrebat dacă mai crede în titlu, Cârțu a fost categoric, spunând că echipa pe care o reprezintă nu mai are șanse. Craiova se gândește acum la locul doi, dar dacă FCSB o va învinge pe FC Argeș, distanța dintre cele două echipe se va mări la șapte puncte.

”Să nu insultăm inteligența oamenilor, să mai spunem că luptăm pentru locul 1, dar pentru locul 2 încă se joacă.

Avem timp să recuperăm terenul pierdut în această seară. Vom vedea cum vor merge și celelalte adversare. Mai sunt șapte meciuri. Cupa e oricum un obiectiv trasat de la început. Suntem în grafic și e un trofeu care ajută la palmares și cu siguranță îl căutăm.

Trebuie să mergem în cupele europene și să încercăm altceva față de ultimii ani. A fost dezamăgitor ce s-a întâmplat sezonul trecut. Mie mi se pare că îi ia piciorul lui Ivan. Îi trage piciorul”, a mai spus Cârțu.