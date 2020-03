Situatie INCREDIBILA pentru fotbalistii din Liga 1! Nu mai pot intra in somaj tehnic si trebuie sa aplice pentru ajutoare sociale! Ce s-a intamplat

Situatie uluitoare pentru fotbalistii din Liga 1.

Ordonanta prin care Executivul a incercat sa sprijine companiile si angajatii cat dureaza starea de urgena, a fost modificata din nou, precum si articolul care se refera la sportivi. Astfel, Somajul tehnic nu mai este o optiune, iar fotbalistii trebuie sa formuleze cereri catre Agentia Judeteana pentru Plati si Inspectie Sociala, agentia care vine de cele mai multe ori in sprijinul sinistratilor sau oameniilor aflati in situatii economice dezastruoase.

Cluburile trebuie sa suspende temporar contractele jucatorilor si trebuie adune de la fotbalisti cereri si declaratii pe prorpie raspundere pentru a le depunde la Agentia Judeteana pentru Plati si Inspectie Sociala

1. Sportivii beneficiaza pe perioada starii de urgenta de 75 la suta din salarii, dar nu mai mult de 75 la suta din castigul salarial mediu brut prevazut de Legea 6/2020. Adica nu mai mult de 75 la suta din 5429 de lei.

2. Ordonanta noua nu mai obliga cluburile sa puna diferenta pana la 75 la suta din salariul real al sportivului, asa cum era intr-o forma nepublicata a documentului, o versiune in care Guvernul corela situatia fotbalistilor cu Codul Muncii. S-a renuntat la legatura asta si sportivilor le ramane doar sa spere ca nu-i vor abandona cluburile.



Suplimentar fata de indemnizatia de 75 la suta din salariul mediu brut, au posibilitatea de a negocia cu structurile sportive plata altor indemnizatii care sa compenseze diminuarea salariilor", stabileste Ordonanta.

Presedintele Blocului National Sindical, Dumitru Costin, a tinut sa clarifice situatia in ceea ce priveste acest aspect



- "Somajul tehnic este apanajul unui contract colectiv de munca, atunci intri sub incidenta lui, dar sportivii au contract de activitate sportiva, nu un contract de munca"

- "Chiar si cei cu contracte de munca trebuie sa se incadreze intr-o anumita categorie pentru a putea fi trimisi in somaj tehnic, societatea respectiva sa aiba 25% mai putin din incasari fata de luna precedenta. Cluburile din Liga 1 credeti ca sunt in aceasta situatie? Ma indoiesc, fiindca la final de februarie tocmai ce le-a fost achitata- o transa consistentă a drepturilor TV, ultima pe acest sezon"

- "Pana la aparitia acestei forme de angajament, contract de activitatea sportiva, fotbalistii, dar si ceilalti sportivi activau pe convetii civile, care, cat de cat, tot ii mai aparau din perspectiva socială. Acum, cei care sunt plătiţi pe contract de activitate sportivă, practic nu cotizează cu nimic la sistemul de pensie sau la asigurarile sociale si de sanatate. Tocmai de aceea a fost nevoie de noi updateuri ale guvernului privind alte categorii de angajati, ca sa explice modul in care se aplica si unde anume se pot adresa acestia"

- "In momentul de fata, jucatorii se afla in fata a doua situatii. Fie accepta, in urma unei negocieri, o redimensionare a contractului, cum inteleg ca s-a intamplat deja pe la unele cluburi, fie daca nu semnează si totusi li se taie salariul unilateral, sub o forma sau alta, au posibilitatea de a contesta, la iesirea din starea de urgenta, la instantele sportive competente, deci vor deschide litigii".