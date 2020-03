"Nu se pune problema de asa ceva!" Gigi Becali le-a raspuns ultrasilor din Peluza SUD dupa ce acestia au emis comunicat prin care ii da INTERZIS FCSB-ului in Ghencea! Ce a spus

Gigi Becali le-a raspuns celor de la Peluza Sud.

Dupa ce liderul Peluzei Nord a celor de la FCSB, Gheorghe Mustata, a spus ca va merge la Gigi Becali si il va ruga sa mute echipa in Ghencea in momentul in care stadionul va fi gata, cei de la Peluza Sud au emis un comunicat prin care spun ca echipa patronata de Becali nu are ce sa caute in Ghencea.

Reactia lui Gigi Becali nu a intarziat sa apara si a spus ca nu se va pune problema ca FCSB sa joace in Ghencea.

"Cei de la Peluza Sud pot sa dea cate comunicate doresc, dar mie dusmania nu imi place deloc. Pot sa stea linistiti ca nu ma duc in Ghencea nici daca stadionul va arata ca al celor de la Barcelona sau Real Madrid. Si nu ma duc in Ghencea ca imi interzice mie Sudul sau ca nu ma vrea acolo, nu ma duc ca nu vreau eu. Nu am ce sa caut pe acel stadion.

Mie Sudul nu imi poate interzice nimic, deoarece acel stadion nu este facut doar din banii celor de la Sud. Este facut din banii tuturor. Si in plus de acest lucru, nu vreau ca suporterii de la Sud si Nord sa se alerge intre ei pe strazi cu toate ca public spun ca nu au nimic unii cu altii. Va repet: nu am ce sa caut in Ghencea!", a spus Becali pentru Prosport.