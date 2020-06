Situatie DISPERATA la un club din playoff! Pot pierde 9 jucatori la finalul acestei luni! Ce se va intampla

Pandemia de coronavirus a dat peste cap toate planurile echipelor, dupa ce a provocat o pauza de doua luni in fotbal.

Gaz Metan Medias poate pierde aproape o echipa intreaga, dupa ce pe 30 iunie expira contractele a 9 jucatori. Strategiile echipelor au fost date peste cap de pandemie, iar campionatul trebuia sa fie deja incheiat.

Ricardo Batista, Marian Pleasca, Juel Thomas, Boubacar Fofan, Nelut Rosu, Ely Fernandes, Paul Costea, Sergiu Bus si Ioan Hora sunt cei 9 jucatori carora li se incheie intelegerea, anunta gazisti.ro.

Conducerea nu a negociat prelungirea cu niciunul dintre cei 9, astfel ca risca sa piarda o intreaga echipa. Asta, la putin timp dupa ce Edi Iordanecu a decis sa nu mai antreneze la Gaz Metan, nefiind multumit de deciziile de la echipa.

"Daca am ales sa nu continui la Medias, am ales pentru ca-s neclaritati, nu ca ar fi interes din partea cuiva. Nu am negociat cu absolut nimeni pentru a prelua o echipa", a declarat Iordanescu la PRO X.

Gaz Metan Medias este pe ultimul loc in playoff si are 23 de puncte. Este la doar 3 puncte de podium si spera sa produca surpirza din acest sezon al Ligii 1.