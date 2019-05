Situatie disperata la o echipa din Liga 1! Jucatorii fac greva si nu se mai antreneaza! "Nu suntem slugi si nu vrem sa isi bata joc de noi"

Jucatorii nu mai respecta programul impus de antrenor.

Gaz Metan Medias este pe primul loc in play-out, insa situatia nu este deloc una fericita la echipa antrenata de Edi Iordanescu. Jucatorii au decis sa intre in greva si sa nu mai respecte programul impus de antrenor.

Edi Iordanescu programase doua antrenamente pe zi, insa fotbalistii sai nu se mai prezinta la sedinta de pregatire, din cauza restantelor financiare.

"Ultimul salariu s-a luat in ianuarie! Este bataie de joc si nu mai putem accepta asa ceva! Nu mai vrem sa stam in cantonament, nu mai vrem sa facem cate doua antrenamente. I-am spus asta si domnului Iordanescu. Vrem sa ne primim banii pentru ca am muncit. Nu suntem slugi si nu vrem sa isi bata nimeni joc de noi", a spus pentru Gazeta Sporturilor un fotbalist de la Gaz Metan.

Nici presedintele mediesenilor, Ioan Marginean, nu este multumit de situatia de la club: "Ne-a apucat Pastele pe burta goala. Nu gasim vinovati, ne uitam doar la Doamne-Doamne si ne gandim ca acesti baieti si tot ce inseamna clubul Gaz Metan ar merita sa fie sustinuti de oamenii de bine din Medias, ca este un orasel care a ramas cu 40 si ceva de mii de locuitori, de la 80 de mii pe vremea lui Ceausescu", a spus Marginean pentru Telekom Sport.

Edi Iordanescu nu accepta compromisuri

Fiul fostului selectioner nu accepta situatia de la club si a renuntat sa mai conduca antrenamentele echipei sale pana cand sefii de la Medias nu vor rezolva problemele financiare.

"Avem un grup care e neplatit din ianuarie, care duminica la ora asta se pregateste sa faca sarbatorile fara un ban in buzunar, este tragic. Am tacut, am incercat sa ma autocenzurez, dar daca saptamana viitoare vor persista problemele, probabil ca voi iesi public si voi spune mai multe lucruri. Ne bucuram de moment, incercam sa il prelungim, nu ne este usor sa gestionam starea de spirit contrara cu victoriile pe care le avem si cu punctele adunate", a spus antrenorul Gazului inainte de Paste, pentru Telekom Sport.