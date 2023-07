Singurul rapidist fericit după ce trupa lui Cristiano Bergodi a făcut doar egal cu FC Botoșani

Jocul a debutat cu Rapid deschizând scorul în minutul 14, prin transformarea unui penalti de către Dugandzic.

FC Botoșani nu a stat cu mâinile în sân și a replicat cu o serie de ocazii periculoase create de Pinson și Dican. Eforturile moldovenilor au fost răsplătite în repriza secundă, când Pinson a reușit să egaleze scorul în minutul 51.

În minutul 59, Florescu a înscris golul care i-a adus avantajul Botoșaniului. Rapid a continuat lupta și a restabilit egalitatea prin Dugandzic, în minutul 82.

Zotta, fericit că Rapid a făcut egal cu FC Botoșani

Fostul rapidist Constantin Zotta a declarat că nu crede că Rapidul are echipa necesară pentru a câștiga campionatul, dar a apreciat rezultatul obținut în partida cu FC Botoșani, considerând că acesta reprezintă un semn că jucătorii mai au potențial și pot lupta pentru titlu, dacă își vor depăși condiția.

„Eu spun ce am spus ce am zis şi la începutul campionatul. Eu nu cred că Rapidul are echipa care a anunţat-o că îşi doresc să câştige campionatul.

Mă bucur că s-a întâmplat acest rezultat, fără să piardă, să realizeze că aceasta este valoarea şi mai pot face ceva dacă vor să se bată la campionat!”, a spus Constantin Zotta, potrivit Orangesport.