Singurul jucător de la Rapid care a impresionat în Bănie: „A fost într-o seară foarte bună!”

În ciuda înfrângerii categorice pe care Rapidul a suferit-o în Bănie, Duckadam și Ilie Dumitrescu au lăudat evoluția lui Moldovan în poarta giuleștenilor, susținând că acesta a a făcut un meci bun, reușind prin intervențiile sale să limiteze proporțiile scorului.

Moldovan, singurul jucător lăudat de la Rapid

„Foarte bun, cu toate că a primit 3 goluri, a limitat proporțiile scorului cu intervențiile sale”, a transmis Duckadam, iar Ilie Dumitrescu a adăugat: „A fost într-o seară foarte bună Moldovan”.

Rapid a ajuns la şase meciuri consecutive fără victorie, două egaluri şi patru eşecuri.

Rapid este singura echipă din play-off care nu a câștigat niciun meci. Echipa lui Mutu se află pe locul 5, cu 28 de puncte, la patru sub Universitate Craiova și la șase sub FCSB, care are și un meci în minus.

În runda următoare, Rapid va primi vizita lui FCSB, duminică, de la ora 20:30.

