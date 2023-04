Rapid a jucat în inferioritate numerică din minutul 14, după eliminarea lui Valentin Costache, pentru cumul de cartonașe galbene. Totuși, Dugandzic a deschis scorul în minutul 31, din penalty, însă Craiova a egalat prin Cîmpanu, șapte minute mai târziu, cu o execuție splendidă.

Galeria Rapidului s-a săturat! Ce le-au cerut fanii lui Mutu și jucătorilor după 6 meciuri fără victorie

Universitatea Craiova s-a distanțat pe final, grație golurilor marcate de Jovan Markovic (82) și Ante Roguljic (90+2).

Galeria Rapidului, care a fost numeroasă și la Craiova, și-a pierdut răbdarea la finalul meciului și au scandat "Demisia, demisia" la adresa antrenorului Adrian Mutu.

"Dacă fotbal nu jucați, de la Rapid să plecați", a fost o altă scandare a galeriei giuleștene.

Rapid este singura echipă din play-off care nu a câștigat niciun meci. Echipa lui Mutu se află pe locul 5, cu 28 de puncte, la patru sub Universitate Craiova și la șase sub FCSB, care are și un meci în minus.

În runda următoare, Rapid va primi vizita lui FCSB, duminică, de la ora 20:30.

Adi Mutu, susținut de conducere

În ciuda seriei slabe, Adrian Mutu are parte de susținerea conducerii. Victor Angelescu spunea înaintea meciului de la Craiova că antrenorul va rămâne la Rapid indiferent de rezultatele din play-off, însă această periodă va fi decisivă pentru anumiți jucători din lot, care trebuie să demonstreze că merită să rămână la formația giuleșteană.

"Trebuie să ne decidem cu ce jucători vom ataca sezonul viitor. Acum au oportunitatea perfectă să demonstreze că merită să rămână și anul viitor. Legat de staff, noi avem încredere în antrenor, are contract pe termen lung, suntem mulțumiți de ceea ce ce a arătat până acum, deci nu cred că se pune problema schimbării antrenorului. Jucătorii trebuie să fie foarte atenți pentru că avem alte obiective la anul și trebuie să ne dăm seama cu cine le vom ataca.

La Adi Mutu nu avem ce să prelungim, are contract pe termen lung. Noi avem încredere în el, principalul obiectiv a fost să intrăm în play-off. Normal că aveam și obiectivul de a juca în cupele europene, care încă se poate realiza. Mai mult decât atât, cred că trebuie să arătăm un fotbal frumos. În meciul cu CFR am jucat foarte bine, am arătat un fotbal frumos. Nu ține doar de jucători sau de antrenor. Și el trebuie să se gândească cum să schimbe ultimul meci și ce se întâmplă de nu mai câștigăm de 5 etape. Per total avem încredere în el și nu cred că se pune problema să îl schimbăm pe Adi, indiferent ce rezultate vom avea", a spus Victor Angelescu, la Digisport.

Clasament Liga 1 (play-off):