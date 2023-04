Reacția lui Adi Mutu după ce i s-a cerut demisia de la Rapid. Mesaj pentru jucători și conducere

Rapid a jucat în inferioritate numerică din minutul 14, după eliminarea lui Valentin Costache, pentru cumul de cartonașe galbene. Totuși, Duganzic a deschis scorul în minutul 31, din penalty, însă Craiova a egalat prin Cîmpanu, șapte minute mai târziu, cu o execuție splendidă.

Reacția lui Adi Mutu după ce i s-a cerut demisia de la Rapid

Universitatea Craiova s-a distanțat pe final, grație golurilor marcate de Jovan Markovic (82) și Ante Roguljic (90+2).

La finalul meciului, suporterii i-au cerut demisia lui Adrian Mutu, însă antrenorul celor de la Rapid spune că aceste critici sunt justificate doar în privința ultimelor două meciuri.

Pe lângă arbitraj, Mutu s-a plâns de puținele variante de jucători U21 de pe bancă, dar și de forma slabă traversată de anumiți jucători ai echipei.

"Suntem într-o criză de rezultate. Cred că meciul a fost condiționat de eliminarea din minutul 14. E greu să joci așa contra unei echipe puternice. Chiar dacă am deschis scorul, ne trebuia mult mai multă personalitate ca să ținem de minge și să respirăm. Nu am ce să le reproșez, au rezistat bine 70 și ceva de minute. E un meci condiționat după un roșu acordat ușor. Bineînțeles, și decizia proastă luată de Costache, dar să dai două galbene la începutul meciului, în jumătatea adversă, mi se pare foarte ușor.

Noi suntem condiționați de regula U21. În astfel de situații, benzile suferă cam cel mai mult. Neavând U21 în teren, am făcut o schimbare cu Papeau ca să ținem de minge. În afară de Sefer, jucătorii noștri U21 erau fundași centrali. Criza de rezultate nu e întâmplătoare pentru că sunt anumiți jucători ieșiți din formă.

Eu cred că e altceva la meciul ăsta. În ultimele două meciuri, da, cu Sepsi nu am jucat bine, dar în seara asta a fost cu totul alt meci. În minutul 13, roșu, orice tactică se schimbă, însă atitudine am avut, iar golurile lor au venit pe final. Era normal să conducă meciul având un om în plus.

Eu sper să recuperez jucătorii accidentați. Atunci când ai doar un vârf de meserie pe bancă, iar unul dntre mijlocași e accidentat, e greu să aduci ceva nou. Nu pot să fac schimbările doar de dragul de a le face, ci pentru a face ceva în plus.

Eu cred că e o critică în urma acestor două înfrângeri. Nu știu dacă e o părere de ansamblu. Dacă cineva nu e mulțumit că Rapid că nu a stat tot anul în primele 5, nu am ce să vă spun mai mult. Critica după meciul de azi sau cel de la Sfântu Gheorghe sunt pe undeva normale, trebuie să ni le asumăm, să mergem mai departe și să câștigăm următorul meci. Toți suntem sub lupa evaluării chiar dacă obiectivul era califcarea în play-off. În fotbal se uită ce ai făcut în trecut, conteză doar prezentul. Repet, arbitrajul ne-a condiționat mult, tot meciul. Suntem în criză, dar vom încerca să ne revenim", a spus Adrian Mutu.

Rapid este singura echipă din play-off care nu a câștigat niciun meci. Echipa lui Mutu se află pe locul 5, cu 28 de puncte, la patru sub Universitate Craiova și la șase sub FCSB, care are și un meci în minus.

În runda următoare, Rapid va primi vizita lui FCSB, duminică, de la ora 20:30.

Clasament Liga 1 (play-off):