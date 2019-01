"Si sa merg la WC e un lux. Dorm 5 ore pe noapte!" Edi Iordanescu, dezvaluiri de senzatie din cantonament

Iordanescu Jr. e all in la Medias. Vrea neaparat in play-off cu Gaz Metan.

Edi n-are timp nici sa mearga la toaleta. Chiar si cand echipa nu joaca sau nu se antreneaza, Iordanescu e conectat la viata clubului.

"Chiar si cand nu antrenez, zilnic am 3-4 ore in care ma documentez, caut ceva, ma abonez la o revista, la un site, la un soft, cumpar o carte, ma urc in avion si merg la un meci sau la o echipa sa vad cum se antreneaza. Acum, in cantonament, la 7 sunt in picioare. Ma culc la 1 si jumatate, doua noaptea. Am 5 ore de odihna. Cateodata, si mersul la toaleta e un lux. Incercam sa avem grija si de noi. E o perioada aglomerata, dar fireasca in viata unui club", a spus Iordanescu pentru PRO TV.

Edi spune ca a avut oferte atat din Liga 1, cat si din Polonia inainte sa ajunga la Medias. A optat pentru Gaz Metan datorita rolului de manager general pe care i l-a promis clubul:

"Nu ma gandeam ca va veni aceasta varianta. Am negociat cu mai multe echipe, si din Romania, si din strainatate. Statutul care mi-a fost propus aici m-a facut sa tratez cu foarte multa seriozitate oferta de la Medias. Am un rol complex. Sunt antrenor, dar functia care mi s-a oferit, manager general, inseamna o implicare a mea la scara mult mai mare. Politica pe care o facem, felul cum ne structuram strategia sunt provocari importante pentru noi. Vom face tot ce ne sta in putinta sa intram in play-off.

Colaborarea este pe termen mediu sau lung. Vrem o echipa care sa nu mai aiba emotii sa intre in play-off si sa se gandeasca si la Europa. Eu am datoria sa fiu foarte obiectiv, sa analizez cu staff-ul si cu sefii nostri, sa iau decizii constructive pentru echipa si pentru viitorul echipei. Gaz Metan a avut un statut apreciat de toata lumea. Gazul e in reorganizare, nu in insolventa. Tinand cont de acest context, Gazul a avut un parcurs foarte bun. Suntem pe 8 din 14, depindem de conjunctura. Sunt 4 echipe 100% intrate in play-off. Sepsi are 90% sanse sa fie in play-off. Ramane un al 6-lea loc, Astra are prima sansa datorita punctajului. Mai sunt 3 echipe care se bat pe ultimul loc de play-off".