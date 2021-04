Alerta pentru starurile lui Clinceni! Poenaru, furios la finalul meciului cu CFR Cluj: "Nu accept! Daca nu joaca, iau masuri si vad ei!"

Academica Clinceni a fost invinsa categoric de CFR Cluj ,0-3, in primul meci din playoff.

Ilie Poenaru a declarat ca echipa sa tinteste la locul 4. Acest lucrul s-a vazut si in declaratia sa dupa esecul cu CFR Cluj, unde jucatorii sai au fost taxati pentru modul cum au tratat partida. Antrenorul Academicii Clinceni a amenintat ca va lua masuri, daca elevii sai nu isi schimba atitudinea.

"Sunt mai mult suparat pe maniera de joc. 3-0 e un scor destul de mare. Niste greseli... credeam ca le-am eliminat, dar luam goluri prea usor. Ne-au dominat, au meritat victoria. Dezamagirea este ca nu am jucat. Le-am cerut sa jucam de la egal, sa avem ocazii. Nu meritam nimic in aceasta seara. Si daca era un rezultat de egalitate, era nemeritat. La pauza trebuia sa fie 3-0, la ce ocazii clare au avut. Nu ne-am concentrat la acest joc, nu ne-am prezentat asa cum trebuia, le-am atras atentia si in vestiar si le-am spus ca nu sunt multumit de nimic in seara aceasta.

La pauza am avut o sedinta mai dura si le-am cerut sa jucam altceva, pentru ca nu-mi place, și n-am venit aici sa ne lasam dominati. Am inceput bine repriza adoua, am avut doua ocazii destul de bune, dar usor-usor ne-am retras si i-am dat sansa adversarului sa inscrie.

E o diferenta mare. CFR e o echipa care stie sa gestioneze momentele, a jucat an de an in cupele europene. Am si eu un vestiar destul de greu, iar lucrul acesta vreau sa se vada. Daca ne-am facut treaba, si s-a vazut în campionatul regulat, vreau sa se vada si acum. Eu nu accept infrangerile astea dureroase. Vreau să joace. Daca nu, o sa iau masuri si o sa vada ei mai departe. Jucătorii trebuie sa-si schimbe atitudinea, gandirea si sa se prezinte altfel la meciul urmator", a declarat Ilie Poenaru la finalul meciului.

Urmatorul meci pentru Academica Clinceni in playoff va fi cu o alta candidata la tillu. Va primi vizita FCSB-ului pe teren propriu.