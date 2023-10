Sepsi a luat decizia în cazul lui Liviu Ciobotariu, după 5 meciuri fără victorie: "Este șocant, nu am cuvinte"

Echipa condusă de Andrea Mandorlini a obținut o victorie categorică grație golurilor marcate de Panagiotis Tachtsidis (41'), Mario Camora (70') și Daniel Birliga (81').

Attila Hadnagy: "Nu schimbăm antrenorul. Problema este la jucători"

Sepsi nu a mai câștigat niciun meci de o lună și ocupă locul 10 în Liga 1, cu 12 puncte, însă are un meci mai puțin disputat.

Sepsi nu se gândește Attila Hadnagy, directorul executiv al clubului, susține că problema este în rândul jucătorilor, nu la nivelul băncii tehnice și transmite că nici măcar un nou eșec, în etapa viitoare, nu va determina conducerea să îl demită pe Ciobotariu. În ciuda formei slabe traversate de covăsneni,nu se gândește să schimbe antrenorul , directorul executiv al clubului, susține că problema este în rândul jucătorilor, nu la nivelul băncii tehnice și transmite că nici măcar un nou eșec, în etapa viitoare, nu va determina conducerea să îl demită pe Ciobotariu.

"Nici nu știu ce să mai zic. Suntem într-un vis foarte urât din care nu mai putem să ne trezim. Este șocant! Nici nu pot să înțeleg. Într-o lună am pierdut tot ce am construit, în Europa toată lumea a vorbit foarte frumos despre noi, iar într-o lună am dat cu piciorul la tot. Am jucat cu o echipă CFR, care joacă mai mult cu echipa a doua și te bate cu 3-0.

Nu știu ce se întâmplă cu jucătorii. Nu pot să zic că sunt de vină antrenorii. Așa e, antrenorii plătesc, dar din cauza jucătorilor. Nu antrenorii sunt principalii vinovați, ci jucătorii. Cu antrenorii ăștia am făcut performanță în Europa, așa că nu ei sunt principalii vinovați.

Ei trebuie să știe mai bine ce se întâmplă. Dacă nu sunt prieteni jucătorii, dacă nu sunt o familie, dacă nu sunt umili cum am fost în Europa, asta se întâmplă. Nu mai suntem echipa aia umilă care a fost în Europa, echipa aia care a alergat, a băgat piciorul și a luptat unul pentru celălalt. Trebuie să ne trezim și să dăm înapoi ce a dat conducerea, de la condiții, la bonusuri și salarii la zi. Nu la noi e problema, asta e 100%.

(n.r - întrebat dacă Ciobotariu va fi demis în cazul unui eșec cu U Cluj) Nu. După părerea mea, nu e problema la antrenor și nu ne gândim să-l schimbăm. Problema e la jucători. Acolo trebuie să reglăm, să facem ceva. Problema cea mai mare este între jucători", a spus Attila Hadnagy, la Digisport.

Pentru covăsneni urmează partida cu U Cluj, programată luni, de la ora 21:00.

Reacția lui Liviu Ciobotariu după CFR Cluj - Sepsi 3-0

Liviu Ciobotariu, antrenorul lui Sepsi, pune forma slabă traversată de echipa seama pe seama moralului și a încrederii. Întrebat dacă se teme că va fi demis, tehnicianul a recunoscut că doar rezultatele îl pot menține în funcție.

"Greu de digerat. A venit eșecul într-un moment greu al nostru. La 3-0 nici nu poți să mai spui că ai avut o evoluție cât de cât satisfăcătoare după ultimele trei meciuri. Scorul este mare în ceea ce a însemnat desfășurarea partidei. Am avut o primă repriză reușită, cu o posesie bună, câteva situații de a marca. A venit acel minut 40 în care am primit penalty.

La pauză le-am spus băieților să continuăm să jucăm. Am avut și două situații uriașe de a marca - bara lui Ștefan și ratarea lui Ștefănescu - dar când pierzi cu 3-0 nu sunt multe lucruri de spus ca lucruri pozitive. E o situație apăsătoare, grea. Va trebui să ieșim cât mai repede de aici. E clar că ne-am pierdut moralul, încrederea. Chiar dacă încercăm să jucăm, avem multe momente în care dăm dovadă de nesiguranță, neîncredere, iar asta se vede și în rezultat.

Nu mi s-a mai întâmplat să primesc 12 goluri în 4 meciuri, dar va trebui să remediem cât mai rapid acest lucru. La începutul campionatului, era o echipă cu siguranță defensivă, nu primeam gol. Acum, la orice șut pe poartă încasăm gol, iar asta vine din neîncrederea jucătorilor, își pierd capul. Putem găsi scuze că am întâlnit cele mai bune echipe - Farul, CFR, FCSB, dar nu e o scuză. Dacă vrem să intrăm în primele șase, va trebui să arătăm altfel

(n.r - dacă se teme că va fi demis) Eu încerc să-mi fac munca cât mai bine. Am avut un început foarte bun, dar suntem într-o scădere clară. Trebuie să întrebați conducerea. Eu încerc să-mi fac treaba cât mai bine. Eu trebuie să redresez corabia, eu conduc această echipă. Asta e viața noastră, a antrenorilor, se poate întâmpla orice", a spus Liviu Ciobotariu.