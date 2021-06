A avut de ales intre liga a 2-a din Romania si nationala Ungariei! Dezvaluire de ultima ora: cu cine a negociat Marco Rossi

In 2018, Rossi a fost aproape sa vina in Romania.

Ungaria se afla in Grupa F de la Euro 2020, din care mai fac parte Franta, Germania si Portugalia. Surprinzator, maghiarii au reusit sa smulga un egal la Budapesta contra Frantei, 1-1, si sa isi mentina sanse teoretice de a ajunge in optimi, inaintea ultimului meci din grupa, cu Germania, in direct la PRO X si pe VOYO, de la 22:00.

Italianul Marco Rossi, selectionerul care a condus Ungaria in calificari si la turneul final, a fost aproape de a ajunge in Romania chiar inainte de a accepta postul de la Budapesta. Ioan Ovidiu Sabau, care a fost coleg cu italianul la Brescia, i-a propus, pe cand era presedinte la U Cluj, sa vina pe banca tehnica a "studentilor". Dar Rossi i-a comunicat de atunci ca e in discutii avansate cu maghiarii de a deveni antrenorul echipei nationale.

"Am fost colegi de camera la Brescia. M-a luat cu el in camera sa ma ajute. Lucescu ne-a pus in camere cu italieni, sa nu stam romanii impreuna, ca sa invatam limba. Si am ajuns sa ne vizitam si cu familiile, am facut si o vacanta impreuna, sotiile se intelegeau, caracterele noastre se potriveau. Am ramas in relatii foarte bune.

Cand era in Slovacia l-am sunat si chiar i-am facut o oferta sa vina in Romania, la U Cluj. Si mi-a spus: 'Acum sunt in discutii sa preiau nationala Ungariei, poate cu alta ocazie.' Apoi am tot tinut legatura. A preluat nationala si am mai vorbit", a declarat Ioan Ovidiu Sabau pentru Prosport.