Edi Iordănescu a fost prezentat oficial la Legia Varșovia chiar de ziua lui, iar conferința de presă a fost pe măsură.



Antrenorul român a recunoscut că și-ar fi dorit să petreacă alături de familie și a transmis într-un mod ironic faptul că nu și-ar fi dorit 'să fie astăzi aici'.



Mai departe, fostul selecționer a transmis că obiectivul său este clar: să redea gloria pierdută a Legiei și să construiască rapid o echipă capabilă să lupte pentru trofee.



Edi Iordănescu a făcut show la prima conferință de presă la Varșovia



„Pentru mine este o onoare. Legia e cel mai mare club din Polonia, dar și un brand internațional. Cunosc bine campionatul, am avut jucători în națională care evoluează aici. Cu fostul antrenor s-au făcut lucruri bune, dar trebuie să ridicăm nivelul. Avem condiții excelente și oameni profesioniști. Am venit cu încredere că putem face din Legia un club mare din nou”, a spus Edi.



„Nu pot să mint, mi-aș fi dorit să fiu cu familia. Dar sunt bucuros să fiu aici. Din păcate, nu mi-am dorit să-mi petrec ziua de naștere cu voi. Desigur, este o glumă.



Am ajuns la EURO după 8 ani, am făcut cel mai bun rezultat din istoria FRF. Dar mi-a lipsit munca zilnică la un club. Mi-au oferit un nou contract, dar am simțit că e momentul pentru o schimbare”, a continuat Iordănescu.



Legia a încheiat sezonul trecut pe locul 5, dar a câștigat Cupa Poloniei. Luna viitoare, Iordănescu Jr va avea șansa să câștige un trofeu chiar la debut. Legia va juca în Supercupa Poloniei cu rivala Lech Poznan, campioana en-titre.