După 21 de etape, FCSB se află pe locul trei în actuala stagiune a Superligii cu 38 de puncte din 63 posibile. În acest sens, formația dirijată de Mihai Pintilii a obținut 11 victorii, cinci rezultate de egalitate și cinci înfrângeri până acum.

Se știe cine va sta pe banca FCSB-ului duminică. Dezvăluirea lui Mihai Stoica

Managerul general al grupării „roș-albastre” a evidențiat faptul că la meciul cu FC Hermannstadt, Leo Strizu va fi cel care va sta pebanca tehnică a FCSB-ului.

„(n.r. - Cine stă pe bancă la Sibiu?) Pe bancă la Sibiu va fi deţinătorul de licenţă PRO, Strizu Mario Leonard”, a spus Mihai Stoica, potrivit Orange Sport.

În urmă cu câteva zile, oficialul FCSB-ului a precizat că Leo Strizu nu a făcut deplasarea în cantonamentul din Antalya pentru a se gândi la anumite tactici cu privire la restartul Superligii.

Mihai Stoica: "Strizu a încălcat regulamentul de ordine interioară pentru că a vorbit cu presa"

Strizu nu a fost luat în cantonamentul din Antalya, FCSB preferând să se bazeze pe antrenorul de facto al echipei, Mihai Pintilii. Mihai Stoica a spus ulterior că Strizu a rămas la București pentru a elabora "un plan strategic" în vederea reluării campionatului.

Între timp, Leo Strizu a oferit o declarație în presă în care s-a limitat să transmită că "a fost decizia conducerii" de a nu merge în Antalya. Mihai Stoica spune acum că tehnicianul a încălcat regulamentul de ordine interioară, iar pedeapsa urmează să fie stabilită.

"Are probleme, iar aici vorbesc foarte serios. Are părinţii bolnavi. Doar în cadru organizat au voie cei de la noi să vorbească cu presa şi el a vorbit. Mi-a zis că nu avea de unde să ştie, că nu avea numărul şi că are părinţii bolnavi şi trebuia să răspundă la telefon, având părinţii bolnavi.

A încălcat regulamentul de ordine interioară, poate nu va fi pedepsit drastic", a spus Mihai Stoica, la Orange Sport.