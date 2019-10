Anunt incredibil inaintea derby-ului cu Dinamo: Actele care demonstreaza ca marca Steaua a fost inregistrata in Europa!!! Ar putea ajunge GRATIS la Becali! Talpan a INNEBUNIT de nervi cand a aflat

Un avocat roman a inregistrat brandul 'Steaua' la EUIPO, oficiul european care protejeaza marcile!

Juristul Pompiliu Bota sustine ca are acte care demonstreaza ca se afla in posesia marcii Steaua, pe care planuieste sa i-o dea lui Gigi Becali fara pretentii financiare. In replica, avocatul CSA Florin Talpan spune ca totul este o farsa si ca Bota nu are cum sa inregistreze marca Steaua, aflata in proprietatea Clubului Armatei. Talpan da vina pe OSIM, oficiul Roman de protectie a marcilor: "E o armata de angajati care sunt platiti si nu fac nimic!".



"Daca un individ de rea credinta isi inregistreaza aceeasi marca la EUIPO avand astfel o marca comunitara, intervine lacuna legislativa si incompatibilitatea, aceeasi marca romaneasca detinuta de doua persoane, unul de buna credinta si altul de rea credinta. OSIM are si reprezentanți la EUIPO ! Ei, și ce daca au? Ce fac ei acolo? De ce sunt platiți ? De ce plătim inregistrarea la OSIM daca nu avem nici o protecție? Noi,fiind titulari de marca inregistrata in Romania, avem obligatia sa fim cu ochii in patru, sa verificam in fiecare zi, daca s-a mai facut vreo inregistrare marca la EUIPO? Pai atunci OSIM ce face? Doarme? Daca nu exista o colaborare intre cele doua organisme OSIM si EUIPO in sensul de aparare si protectie marca inregistrata in Romania, nu ințeleg scopul vizitelor lunare ale angajatilor OSIM la EUIPO, cu diurne considerabile, la hoteluri de multe stele?", a spus Talpan pentru www.sport.ro.