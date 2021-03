EXCLUSIV | Se pregateste o noua 'bijuterie' in Liga 1?! Ce echipa de traditie va beneficia de un stadion de lux si cate locuri ar putea sa aiba

Dupa ce in ultimii ani s-au construit mai multe stadioane in tara, exista posibilitatea ca fotbalul sa se mai bucure de o noua arena.

Lucrurile se misca bine pe plan sportiv la Pitesti, iar FC Arges se poate bucura si de un stadion nou. Conform sponsorului principal al echipei, Viorel Tudose, exista sanse mari ca echipa sa beneficieze de un stadion nou in urmatorii ani, cu 17.000 de locuri si fara pista de atletism.

"Exista in aceste zile un proiect care se discuta la Guvern si in CNI (Compania Nationala de Investitii, n.r.). FC Arges va avea in doi ani si jumatate unul dintre cele mai moderne stadioane din Romania, cu 15.000-17.000 locuri, omologat pentru Europa League, iar in Champions League doar pana la faza grupelor.

Va fi un stadion care nu va mai avea pista de atletism, urmand sa se faca una separat, ultramoderna, in spatele stadionului, pentru ca Federatia Romana de Atletism sa isi desfasoare acolo concursurile. Asadar, Pitestiul va avea din 2023-2024 un stadion de nivel european", a spus Tudose la PRO X.