Se confirmă transferul lui Eduard Radaslavescu! Cine îl va înlocui la FCSB

Radaslavescu, fotbalist cumpărat în august 2022, de la Farul, pentru 850.000 de euro, a strâns în total 26 de meciuri la FCSB (677 de minute, doar de trei ori titular) și a marcat două goluri.

Mihai Stoica a confirmat împrumutul lui Eduard Radaslavescu la FC Botoșani

"Da (n.r - Radaslavescu va fi împrumutat la Botoșani). Pentru regula U21 mai sunt și Gogescu și Dan Spătaru, pe care l-am dus acum. E inter, atacant lateral, stângaci, poate juca orice poziție.

Jucător ofensiv. Îl luăm în calcul pentru sezonul ăsta. Este împrumutat un an, normal că-l luăm în calcul", a spus Mihai Stoica, la Orange Sport.

Octavian Popescu și Alexandru Pantea sunt variantele principale de la FCSB pentru regula U21

Duminică dimineață, Valeriu Iftime declara că îl dorește pe Radaslavescu la FC Botoșani, însă în anumite condiții. FCSB și-ar fi dorit să includă o clauză referitoare la numărul de meciuri pe care le va juca mijlocașul, variantă cu care moldovenii nu au fost de acord. Până la urmă, se pare că părțile au ajuns la un acord pentru împrumut.

Cine e Dan Spătaru, jucătorul transferat de FCSB, eligibil pentru regula U21

Dan Spătaru, mijlocaș dreapta în vârstă de 18 ani, a fost împrumutat de FCSB la ACS Kids Tâmpa Brașov pentru un sezon. Vicecampioana României are și opțiunea de a-l transfera definitiv pe internaționalul de juniori.

În sezonul trecut, Dan Spătaru a fost împrumutat de ACS Kids Tâmpa la FC Brașov, în Liga 2. În 22 de meciuri, mijlocașul a înscris de patru ori și a oferit trei pase decisive.

Potrivit Monitorul Expres, Dan Spătaru a mai fost dorit în iarnă de Rapid și Dinamo, iar trei cluburi importante din Liga 2 - CSA Steaua, Gloria Buzău și Concordia Chiajna - au vrut să îl transfere în ultimele luni. Până la urmă, mijlocașul a ales FCSB și spune că este echipa sa de suflet.

"A fost o decizie greu de luat, pentru că au fost mai multe oferte în această vară. Sunt însă fericit că am ajuns la echipa cu care țineam de mic și al cărei tricou am șansa să îl îmbrac acum. Merg cu capul sus, plin de dorința de a demonstra ce pot. Am încredere în mine și abia aștept să încep treaba acolo. Le mulțumesc celor care m-au antrenat până acum, și trebuie să recunosc, perioada petrecută la Tâmpa m-a ajutat enorm, pentru că mi-a oferit șansa de a debuta la seniori, la o vârstă fragedă", a spus Dan Spătaru.