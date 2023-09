Dan Spătaru, mijlocaș dreapta în vârstă de 18 ani, a fost împrumutat de FCSB la ACS Kids Tâmpa Brașov pentru un sezon. Vicecampioana României are și opțiunea de a-l transfera definitiv pe internaționalul de juniori.

Dan Spătaru a semnat cu FCSB

Președintele Adrian Zahariea, a confirmat transferul lui Spătaru la FCSB în anunțul oficial făcut de ACS Kids Tâmpa Brașov.

"Astăzi am semnat actele, după ce am ajuns la un acord cu FCSB, pentru un împrumut pe un an, urmând ca pe parcursul acestei perioade, ei să poată activa clauza de cumpărare a jucătorului nostru. Ne bucurăm că un fotbalist de la Kids Tâmpa face pasul către o echipă atât de mare, de altfel interesul pentru el a fost ridicat în această vară, mai multe formatii din liga întâi fiind interesate de transferul lui.

Suntem fericiți pentru el și îi dorim multă baftă. Pentru noi este un motiv de mândrie că un jucător care s-a format la noi la club, are acum are șansa de a demonstra că talentul lui merită să se facă văzut la nivel și mai înalt. De asemenea, este și motivație pentru tinerii fotbaliști pe care îi avem la noi la academia de fotbal”", a spus Adrian Zahariea.

În sezonul trecut, Dan Spătaru a fost împrumutat de ACS Kids Tâmpa la FC Brașov, în Liga 2. În 22 de meciuri, mijlocașul a înscris de patru ori și a oferit trei pase decisive.

Potrivit Monitorul Expres, Dan Spătaru a mai fost dorit în iarnă de Rapid și Dinamo, iar trei cluburi importante din Liga 2 - CSA Steaua, Gloria Buzău și Concordia Chiajna - au vrut să îl transfere în ultimele luni. Până la urmă, mijlocașul a ales FCSB și spune că este echipa sa de suflet.

"A fost o decizie greu de luat, pentru că au fost mai multe oferte în această vară. Sunt însă fericit că am ajuns la echipa cu care țineam de mic și al cărei tricou am șansa să îl îmbrac acum. Merg cu capul sus, plin de dorința de a demonstra ce pot. Am încredere în mine și abia aștept să încep treaba acolo. Le mulțumesc celor care m-au antrenat până acum, și trebuie să recunosc, perioada petrecută la Tâmpa m-a ajutat enorm, pentru că mi-a oferit șansa de a debuta la seniori, la o vârstă fragedă", a spus Dan Spătaru.