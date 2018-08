Se cauta un greu! :) Cosmarul stelistilor inaintea bataliei pentru grupele Europa League

FCSB trebuie sa plateasca doua milioane de euro ca sa-l ia pe Cristea de la Iasi. Eroul din Ghencea cu Valencia are 34 de ani.

FCSB a pierdut ultimul titlu la Iasi, unde a fost invinsa de Andrei Cristea. Stelistii au trecut peste si il vor pe Cristea.



"Are 34 de ani, dar face doua milioane de euro" - anunta moldovenii. Cristea va fi adversarul lui FCSB in weekend. Hagi ii sfatuieste pe stelisti sa mizeze pe Coman. Cu Dinamo, el a reusit prima dubla la FCSB.



Si portughezul Fortes e o varianta pentru FCSB. El a marcat de 2 ori in primele 2 etape pentru Medias. Fortes seamana cu cantaretul american Jason Derulo, crede MM Stoica. :)