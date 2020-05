Se anunta 'explozia' unui jucator de la CFR in acest an! Cine e fotbalistul pe care clujenii pot incasa milioane: "Ar fi timpul sa faca pasul la o echipa mare!"

Ciprian Deac a dezvaluit jucatorul de la CFR Cluj care ar putea sa prinda un transfer mare in viitorul apropiat.

Alexandru Paun (25 de ani) este, in viziunea lui Ciprian Dreac, unul dintre cei mai valorosi ai echipei CFR Cluj.

Deac se asteapta la o 'explozie' din partea lui Paun in acest an si considera ca a ajuns la maturitatea necesara pentru a face pasul la o echipa mare:

"Sincer sa fiu, avem foarte multi tineri talentati, care pot face pasul la echipele mari din Europa. Cred ca marea noastra problema e mentalitatea. Imi plac Man, Coman.. sunt jucatori foarte buni.

Il vad pe Paun, un jucator care nu mai e la prima tinerete, iar in acest an trebuie sa explodeze. Ar fi timpul sa faca pasul catre o echipa mare. Petrila e un jucator foarte bun, sa tineti minte acest baiat. Va ajunge departe", a declarat Ciprian Deac la Look Plus.

Alexandru Paun a jucat 33 de meciuri pentru CFR Cluj in acest sezon si a reusit 7 goluri si 8 assist-uri. 1.4 milioane de euro este cota de piata a lui Paun, conform Transfermarkt.