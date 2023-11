"Schema telefonul" la FCSB. Cum a reacționat Alex Bourceanu când a fost întrebat despre ce i-a zis Coman lui Becali

Formația lui Elias Charalambous a avut o primă repriză mediocră în meciul cu Rapid, scor 1-2, în etapa a 15-a, iar Becali a făcut mai multe schimbări în partea a doua. La o zi după înfruntarea de pe Arena Națională, patronul de la FCSB a oferit un interviu în care a numit cei mai buni jucători de la vicecampioană, dar a menționat și ce a discutat cu Florinel Coman. Fotbalistul din Brăila i s-a confesat milionarului Becali și a lăsat să se înțeleagă că e nemulțumit de unii colegi, atitudine total nepotrivită pentru un component al unei echipe.

Bourceanu, despre declarațiile lui Becali

Alexandru Bourceanu, fost căpitan la FCSB, a comentat situația delicată de la FCSB.

"Asta nu ştim, e o presupunere. În general, aceste lucruri sunt complicat de gestionat. În general, e mai bine ca jucătorii să nu aibă linie directă cu patronul. Nu ştim dacă se întâmplă, cât de des se întâmplă şi ce vorbeşte cu patronul. Asta vine de la un fost antrenor al echipei, de la Nicolae Dică. Aş analiza evoluţiile în teren, dar nu aş merge prea departe. Sunt Pinti şi Chiri şi încerc să îi protejez.

Nu ştiu dacă se întâmpla în perioada mea. Eu nu am avut o linie directă şi cred că am vorbit de trei ori în perioada în care am fost căpitan şi vorbeam despre echipă. E alegerea patronului pe cine sună şi cu cine doreşte să vorbească", a declarat Alexandru Bourceanu, potrivit as.ro.

Potrivit finanțatorului de la FCSB, Florinel Coman i-ar fi mărturisit că în meciul cu Rapid, scor 1-2, nu ar fi avut cu cine să paseze, astfel că a fost nevoit să apeleze la driblinguri. Coman a arătat în mai multe meciuri din acest sezon că e lipsit de altruism. Iată mai jos ce a susținut Becali.

"Noi la ora asta stăm în cinci fotbaliști: Radunovic, Coman, Băluță, Olaru, Șut. Noi avem cinci! Campionatul îl luăm noi, dar trebuie să ai zece, opt sau nouă. Noi avem cinci. Am vorbit și cu Coman acum, a zis că nu a avut soluții. Trebuia să dribleze că nu a avut soluții", a declarat Gigi Becali, luni dimineață.

VIDEO Gigi Becali, după FCSB - Rapid 1-2