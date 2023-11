Pleacă Daniel Oprița de la CSA Steaua? Răspunsul antrenorului după ce a apărut varianta Chindia

Recent, în presă a apărut informația potrivit căreia Chindia Târgoviște ia în calcul înlăturarea lui Vasile Miriuță de la echipă și înlocuirea antrenorului cu Daniel Oprița, aflat sub contract cu CSA Steaua.

Daniel Oprița: "Nu am vorbit cu nimeni de la Chindia. Am contract până în vară cu Steaua"

Întrebat despre posibilitatea de a prelua Chindia Târgoviște, Daniel Oprița a transmis că nu știe nimic despre interesul dâmbovițenilor și că are contract cu CSA Steaua până la finalul acestei stagiuni.

"Nu, nu. Am contract și nici nu știu. Și eu am fost mirat de ce a apărut și chiar nu știu nimic. Nu am vorbit cu nimeni. Nu știu de unde a apărut informația. Am rămas și eu surprins, dar n-a discutat nimeni cu mine și nu s-a pus problema de așa ceva.

Am contract până în vară și atât. În rest, nici nu trebuie să discut. Atât timp cât am contract, trebuie să-l duc până la capăt. Dar de această informație, ce a apărut în presă, chiar nu știu nimic. Nu știu despre ce e vorba", a spus Daniel Oprița, pentru iamsport.ro.

Daniel Oprița a preluat CSA Steaua în 2019. În precedentele două sezoane, formația din Ghencea a încheat pe pozițiile 4, respectiv 2, însă nu a putut disputa barajul sau să promoveze din cauza formei de organizare a clubului.

Chindia Târgoviște, formație retrogradată în Liga 2, la finalul sezonului trecut, ocupă locul 9 după 12 etape, cu 17 puncte. Dâmbovițenii au început sezonul cu Dragoș Militaru pe bancă, însă tehnicianul a fost demis după doar două runde și înlocuit cu Vasile Miriuță.