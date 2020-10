"O sa ma distruga pe mine, pe echipa!" Ruben Albes, prabusit dupa 0-5 cu FCSB: "E vina mea, eu am facut planul!"

Ruben Albes a luat 5 de la FCSB cu Sibiul. Antrenorul spaniol si-a asumat vina infrangerii.

Albes e constient ca va fi judecat dur de presa si de suporteri. Le transmite insa tuturor ca Sibiul isi va reveni si ca va reusi sa depaseasca momentul dificil prin care trece acum.

"Noapte grea pentru noi. Am esuat in meciul asta. Am facut un meci prost, dar asta e fotbalul. Niciodata nu trebuie sa uiti lucrurile care sunt inca bune. Azi e o seara proasta. La pauza, le-am zis jucatorilor ca am facut o repriza proasta, dar ca trebuie sa jucam in partea a doua ca si cum ar fi 0-0. Stiu ca toata lumea va incerca sa ma distruga pe mine, pe echipa, dar le spun tuturor ca trebuie sa creada in noi, ca ne vom trezi si vom incerca sa scoatem rezultate bune in continuare. Cea mai mare greseala in seara asta n-a fost a jucatorilor, a fost a mea cu planul meciului.

Am incercat sa facem pressing avansat, iar ei au gasit spatii si au marcat multe goluri. FCSB a avut o noapte extraordinara. CFR si FCSB au stiluri diferite, dar ambele reusesc sa castige. Nu am fost surprins de nimic din ce am vazut la FCSB, prestatia noastra a fost proasta, asta e cheia meciului, nu vreo surpriza din partea cealalta. E momentul sa jucam fotbal, vom avea meci acasa etapa viitoare. Trebuie sa trecem peste momentul asta, sper sa ne ridicam cat putem de repede", a spus Albes la Digisport.