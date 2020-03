"Sa plece!" Gigi Becali da afara un jucator de la FCSB in plina pandemie! Fotbalistul pe care patronul ros-albastrilor nu mai vrea sa il vada la echipa

Becali da afara un jucator de la FCSB in plina pandemie.

Finantatorul celor de la FCSB, Gigi Becali, profita de pandemia coronavirusului din Romania pentru a scapa de cativa jucatori de la echipa. Este si cazul lui Alexandru Stan, fotbalist pe care Becali nu mai vrea sa il vada la echipa.

Il va baga in somaj tehnic pe jucator pana cand i se va termina contractul, dupa care va pleca. Stan a refuzat sa plece de la FCSB in iarna, cand Gigi Becali a facut curatenie la echipa.

"Gata, pe Stan il bag in somaj tehnic si scap de el. Dupa sa plece liber", a spus Becali, la Digisport.

Stan a ajuns la FCSB in vara anului 2018, fiind cumparat de la Astra in schimbul a 300.000 de euro, dar nu a reusit sa se impuna. Acesta mai are contract cu ros-albastri pana in 2021, insa nu mai prins vreun minut in tricoul vicecampioanei Romaniei din august 2019.