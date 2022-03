S-a răzgândit Șumudică: „M-a întors discuția cu el!” Cine l-a convins să meargă la inaugurarea „Noului Giulești”

După ce și-a încheiat socotelile cu Malatyaspor, Marius Șumudică (51 ani) a fost deranjat că oficialii Rapidului nu l-au luat în calcul pentru postul de antrenor. Afectat de această decizie, tehnicianul a dezvăluit că nu va merge la primul meci de pe „Noul Giulești”, pe 26 martie, de la 20:30, unde se va disputa amicalul cu Poli Timișoara.

Însă, în cele din urmă, Șumudică a revenit asupra deciziei. Acesta a mărturisit că Mircea Lucescu (76 ani) l-a convins să fie prezent la eveniment, iar dacă se va recupera în timp optim de gripă, va onora invitația.

Șumudică: „E stadionul unde am trăit cele mai frumoase clipe din viața mea”

„Eu sunt răcit, am fost depistat cu o gripă, nu mă simt prea bine momentan. Pe zi ce trece văd ce personalități sunt anunțate la inaugurare și mă face să mă răzgândesc. E stadionul unde am trăit cele mai frumoase clipe din viața mea de fotbalist, am câștigat campionatul cu Mircea Lucescu antrenor.

Chiar azi am vorbit cu nea Mircea, care va fi prezent. M-a întors discuția cu el, dar și suporterii. Pentru un conflict cu o persoană n-ar merita să nu iau parte la inaugurarea casei mele, acolo m-am simțit cel mai bine. M-am identificat cu această echipă și n-am ascuns niciodată simpatia mea pentru culorile Rapidului”, a declarat Marius Șumudică în emisiunea „Fotbal Club”.

Cu Adrian Mutu (43 ani) pe banca tehncă, Rapid a obținut trei victorii consecutive: cu Academica Clinceni, în două rânduri, ambele meciuri câștigate cu 1-0, și cu Dinamo, 3-1.