Ronaldo și-a luat rămas bun de la colegii săi! Trădarea istorică se conturează

Portughezul nu se simte bine în Italia și este gata să se întoarcă în campionatul în care s-a făcut mare. Manchester City îl așteaptă pe fostul lor Rival.

Cristiano Ronaldo ar fi stat astăzi doar 40 de minute la baza de antrenament a lui Real, interval în care și-a luat rămas bun de la colegii săi, anunțându-i că va pleca, anunță jurnalistul Fabrizo Romano.

Cristiano Ronaldo has left Juventus training center after 40 minutes to say goodbye to his teammates. He only wants to leave the club in the next hours. ???????????? #Ronaldo

NO training today. Ronaldo is waiting for Mendes to bring the official bid as it’s still verbal with Man City.