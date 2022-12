Romario Pires a plecat de la U Cluj, dar negociază cu o altă echipă din Superligă

Decizia oficialilor clujeni a venit după ce Pires a petrecut într-un club de noapte înainte de meciul cu Petrolul. Acum, se pare că Romario ar putea ajunge chiar la gruparea prahoveană, pentru care a mai evoluat între ianuarie 2013 și august 2014.

Petrolul negociază cu Romario Pires!

Claudiu Tudor, oficialul celor de la Petrolul, a recunoscut că a purtat discuții cu Romario Pires, iar acesta ar putea juca din nou pentru echipa de pe ”Ilie Oană”.

”Avem fotbaliști pe listă, chiar am câțiva care mă sună să vină la Petrolul. Am discutat cu Romario Pires și mâine o vom face din nou. Nu știu cât de aproape este, a rămas să discutăm din nou. Este un tip care s-a asimilat cu ultima Cupă și atunci este un tip ok pentru noi.

Ca atitudine mi-a plăcut de el, l-am avut adversar și în Liga 2. Am înțeles că de atunci voia să vină la noi, dar achiziționasem alt jucător pe poziția lui. Recunosc, aseară m-am uitat pe InStat o oră și jumătate să văd ce a realizat în acest tur de campionat”, a spus Claudiu Tudor pentru ProSport.

Romario Pires a jucat prima oară în România pentru Gloria Bistrița, apoi a mai trecut pe la Petrolul, Astra Giurgiu, Hermannstadt și Farul Constanța.