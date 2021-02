REVOLUTIE in limbajul lui Istvan Kovacs! :)) Cum i s-a adresat unui fotbalist de la Chindia in timpul meciului! Camerele au surprins totul

Istvan Kovacs a fost criticat de mai multi jucatori din Liga 1 din cauza modului in care li se adreseaza.

Cuvintele centralului din Cluj i-au suparat pe Florinel Coman (FCSB) sau Alexandru Benga (UTA). Cei doi fotbalisti s-au plans in fata presei de relatia dificila cu Kovacs.

In timpul partidei dintre Chindia si Craiova, Kovacs a fost auzit adresandu-i-se lui Paul Iacob pe un ton total diferit.

"Domnul jucator! Domnul jucator, da, cu tine vorbesc. Cu mine ai terminat-o!" - i-a zis Kovacs lui Iacob.

Recent, arbitrul a dat un comunicat pe site-ul FRF in care nega faptul ca ar avea o problema cu 'adresarile' in fata jucatorilor si isi exprima regretul fata de modul in care s-a comportat cu Florinel Coman, caruia i-a strigat 'Dispari!' la un meci intre Craiova si FCSB.