"Revii la Steaua sau la CFR Cluj?" Anuntul facut la miezul noptii de Sumudica dupa ce a plecat de la Kayserispor

Sumudica e categoric in privinta revenirii in Liga 1.

Se simte mai bun decat acum un an, cand a plecat in Turcia. Si-ar dori sa continue in strainatate. "Tot in Turcia, daca e posibil", spune Sumudica. Nu ia in calcul sa revina in Liga 1 decat daca nu va gasi pe nimeni interesat afara. Sumudica spune ca a plecat de la Kayseri pentru ca la club se anunta probleme financiare. Ar fi vrut o campanie de achizitii pe care sefii nu i-au putut-o asigura.

"Sunt niste probleme destul de acute din punct de vedere financiar. Vor veni 4-5 jucatori. N-am fost de acord. In ultimul timp am avut foarte mari probleme, media de varsta a echipei este ridicata. Am jucat si fara 6 titulari. Mi-a fost destul de greu. A fost o situatie delicata, accidentari, cartonase, nu s-a comparat cu turul. Toata lumea se astepta sa mai facem 30 de puncte, cate facuseram in tur.

Am facut 44 de puncte cu o echipa care a terminat prima peste linie doi ani la rand, cu 18 jucatori noi. Mi-a fost destul de greu sa sudez o echipa. E greu si cu translatorii, mesajele pe care le transmite antrenorul nu se inteleg cum trebuie. Majoritatea echipelor investesc foarte mult in vara. Noi avem printre ultimele bugete din Turcia. Imi era foarte greu sa ma bat cu ceilalti.

Am cerut jucatori noi, sange proaspat. Nu mai putem sa luam locul 9. Am spus ca nu pot garanta locul 9. N-am fost demis. Daca eram demis, primeam o suma de bani. Eu am plecat fara niciun ban. Daca era sa ma demita, trebuia sa iau clauza de reziliere. Ne-am dat mana si ne-am despartit. N-am cazut de acord pentru viitor. Nu ma consider un antrenor extraordinar. Dar am rezistat un an de zile in Turcia.

N-a fost usor! Anul trecut, echipa mea a schimbat 5 antrenori. Urmatorul meci, ultimul al sezonului, nu avea nicio insemnatate. Am zis ca mai bine ne oprim acum. Nici n-am apucat sa plec de la Kayseri si ma suna impresarii. Cred ca voi continua in Turcia, am contacte.

Daca nu imi gasesc ceva pe placul meu, iau in calcul si Romania. Prioritatea ramane sa raman in strainatate! Sa ma duc undeva, sa fie o echipa cu 100 de spectatori din care 75 sa ma injure, sa ma faca tigan? Nu! Vreau sa raman in strainatate! Ce am acumulat in acest an, cred ca fac cat 5 ani in Romania. M-am intalnit cu antrenori puternici, cred ca am crescut in valoare. Mi-am facut prieteni, relatii, sunt apreciat. Cea mai mare satisfactie a fost cand am mers la Ankara sau Istanbul si lumea m-a oprit sa faca poze", a spus Sumudica la Digisport.