Răspunsul lui Gică Popescu după oferta făcută de Rapid pentru Grameni: „Vindem scump”

Echipa de la malul mării a învins-o pe FCSB în penultima etapă, scor 3-2, și a câștigat matematic titlul în Superliga României, cu o rundă înainte de încheierea actualei stagiuni.

Gică Popescu dezvăluie: „Avem o ofertă oficială! Vindem scump”

Gică Popescu, președintele Farului Constanța, a remarcat faptul că Rapid București a făcut o ofertă oficială pentru Constantin Grameni, însă a adăugat că echipa de la malul mării cere prețuri mari pe jucătorii săi și că le va fi greu adversarelor din Superligă să-i cumpere.

„Sunt convins că vor fi mai multe discuţii cu Gică Hagi. Vor fi plecări, vor fi veniri. Avem un obiectiv pe care vrem să îl atingem. Vrem în cupele europene.

Nici măcar noi nu credeam la începutul sezonului în titlu. În momentul în care am început să intrăm în ritm, am condus campionatul 33 de etape. Dorm să fim an de an în cupele europene. Vrem să avem noul stadion din Constanţa.

Avem cerinţe pentru jucătorii care au avut evoluţii foarte bune. Nu ne grăbim. Sunt convins că vor pleca unii, dar vor venii alţii să îi înlocuiască. Niciun jucător nu are contract semnat cu altă echipă. De la discuţii la concretizare este un drum foarte mare.

Avem o ofertă oficială de la Rapid, pentru Grameni, dar nu e de luat în seamă. Nu cred că jucătorii pe care îi avem noi acum pot fi cumpăraţi de echipele din Liga 1. Vindem scump. Nici FCSB nu poate”, a spus Gică Popescu, potrivit Prima Sport.

Farul Constanța - FCSB 3-2

FCSB a început în forță partida de la Ovidiu. Adrian Șut a deschis scorul în minutul opt cu o execuție de excepție, iar Andrea Compagno a majorat diferența în minutul 17.

Criciuma Mateus a redus din diferență în minutul 42, iar la pauză, FCSB era deasupra Farului Constanța în clasament.

În partea secundă, însă echipa de la malul mării a intrat cum nu se putea mai bine în joc. Tudor Băluță a restabilit egalitatea în minutul 59, iar Louis Munteanu a adus victoria în minutul 86.

Formația dirijată de Gică Hagi a reușit, în consecință, să obțină toate cele trei puncte și să câștige campionatul României!