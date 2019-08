Ce a putut sa scrie un elev la testul de limba franceza! Profesorul nu a gustat gluma cu Ronaldo si i-a dat nota mica :)) FOTO

Un elev a picat un test de limba franceza pentru ca in loc sa scrie cuvantul "oaie" a scris Ronaldo.

Postarea unui elev pe nume Ahmed Nabil a devenit super virala pe retelele de socializare, dupa ce acesta a postat o fotografie cu raspunsul dat la un test. El a picat, dupa ce profesorul nu a gustat gluma sa.

Baiatul de 15 ani ar fi trebuit sa scrie cuvantul in franceza pentru "oaie", dar in loc a scris "Ronaldo". El a facut referire la faptul ca lui Ronaldo i se spune GOAT, abrevierea de la Greatest Of All Time.

"S-a intamplat la un test de limba franceza in urma cu doi ani. Trebuia sa scriem denumirea fiecarui animal reprezentat printr-un desen. Nu mi-am putut aminti cum se spune oaie in limba franceza, asa ca m-am gandit la o gluma", a povestit el pentru Sport Bible.

Postarea tanarului a adunat 15.000 de LIKE-uri in primele 24 de ore.

"Cand profesorul mi-a dat lucrarea inapoi nu a avut nicio reactie. Nu cred ca stia cine sunt Ronaldo si Ozil. Cert este ca am luat nota mica", a mai spus acesta.