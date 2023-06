Rednic s-a enervat la conferință și a scos foaia: "Pe unul nici nu l-am văzut!". Anunț despre Keșeru

UTA Arad s-a salvat de la retrogradare în urma barajului cu Gloria Buzău (5-1, la general), iar Mircea Rednic a decis să facă o curățenie în lot ulterior. De la echipă au plecat până acum 16 jucători, care fie au ajuns cu înțelegerile la final, fie le-au fost reziliate contractele, fie s-au întors la cluburile de la care erau împrumutați.

Mircea Rednic: "Am fost nevoit să renunț la jucători, nu au dat randament!"

Rednic s-a arătat deranjat de faptul că este criticat pentru curățenia pe care a făcut-o în lot. La conferința de presă de azi, antrenorul a scos o foaie pe care avea numele jucătorilor plecați de la UTA și a discutat punctual despre câțiva dintre ei.

"Obiectivul meu e play-off-ul. Dacă iar ne propunem să rămânem în prima ligă, iar o să ne luptăm. Eu știu ce le spun ăstora care stau pe Facebook și își dau cu părerea? Până să vin eu, spuneau să plece toți, că sunt mercenari și nu joacă nimic. Acum, că am făcut puțină curățenie, care e puțină... Din 15 jucători, Pașcălău... pe unul nici nu l-am văzut, Marrone. Mi-ați băgat și doi portari (n.r - pe lista jucătorilor la care s-a renunțat). Ăștia nu au dat randament, din moment ce am ajuns la retrogradare. Am fost nevoit!

Și la Dinamo ce a făcut Rednic? Rednic a plecat în iarnă. Au plecat după mine 12 jucători și au venit 14. Și au retrogradat! Uite, Iașiul a dat 14. Hagi a luat de la o echipă retrogradată. Mie mi-a plăcut de Dumitrașcu, am vrut să-l iau și la Dinamo, dar n-am putut. Carp l-am adus, dar am lucrat cu el doar o lună și jumătate. Cooper mi-a plăcut, e exact ce îmi doresc eu.

Perioada de transferuri se termină pe 31 august. Ne mai rămâne după o săptămână față de ceilalți, când vor fi jucători care rămân fără echipă și ne caută ei. Noi suntem în discuții avansate cu jucători. Nu pot să vă dau nume pentru că n-au semnat, dar până miercuri vor semna", a spus Rednic.

Mircea Rednic: "Sunt discuții de reziliere a contractului cu Claudiu Keșeru"

Ulterior, Mircea Rednic a anunațat că vrea să se mai despartă de câțiva jucători, inclusiv de Claudiu Keșeru, cu care se negociază rezilierea contractului. Antrenorul a explicat că fostul atacant al naționalei României nu se potrivește stilului de joc al formației sale.

"Keșeru, Milosevic, cine mai e? Chindriș, Hoxhallari. Se discută cu ei. Sunt discuții de reziliere a contractului. Nu îi mai doresc în condițiile astea. (n.r - Ce veți face dacă Keșeru nu va accepta?). Eu cred că e un băiat deștept Keșeru. Are calitate, dar e pentru o echipă care să-i aducă mingi în fața porții. Noi suntem o echipă și toți jucătorii trebuie să-mi alerge. Avem mingea, atacăm. Pierdem mingea, ne apărăm.Unii dintre ei nu pot să facă lucrul ăsta.

Acum v-o fi dor de Milosevic? UTA a fost la baraj. Dacă nu venea un antrenor cu experiență, nu știu dacă se salva, ținând cont de situația din vestiar, care era explozivă, incendiară", a mai spus Mircea Rednic.

Ce mutări a făcut UTA Arad în această vară

Antrenor - Mircea Rednic (confirmat)

Veniri - Godberg Cooper (25 de ani / atacant / Nigeria, Ghana / Chindia Târgoviște / liber de contract), Cătălin Carp (29 de ani / închizător / Moldova, România / FK Ufa / liber de contract), Denis Dumitrașcu (28 de ani / mijlocaș stânga / România / Chindia Târgoviște / liber de contract), Ahmad Mendes Moreira (27 de ani / extremă stânga / Guinea, Olanda / PAS Giannina / liber de contract)

Plecări - Roger Junio (27 de ani / mijlocaș ofensiv / Brazilia / contract încheiat), Idriz Batha (31 de ani / mijlocaș central / Albania / contract încheiat), Dragoș Balauru (33 de ani / portar / România / contract încheiat), Desley Ubbink (29 de ani / mijlocaș ofensiv / Olanda / contract încheiat), Mihai Dobrescu (30 de ani / fundaș stânga / România / contract încheiat), Haralambie Mociu (21 de ani / portar / România / contract încheiat), Philip Otele (24 de ani / extremă stânga / Nigeria / CFR Cluj / contract încheiat), Albert Stahl (24 de ani / extremă dreapta / România / FC Rapid 1923 / împrumut expirat), Salvatore Marrone (22 de ani / fundaș stânga / România / FK Csikszereda / împrumut expirat), Patrick Pașcalău (17 ani / atacant / România / Crișul Chișineu-Criș / împrumut expirat), Danylo Kucher (26 de ani / portar / Ucraina / contract încheiat), Erico da Silva (33 de ani / fundaș central / Brazilia / contract încheiat), Marko Vukcevic (29 de ani / fundaș dreapta / Muntenegru / contract încheiat), Romario Benzar (31 de ani / fundaș dreapta / România / FCV Farul / contract încheiat), Bautista Cascini (25 de ani / mijlocaș central / Argentina / contract reziliat), Willie Barbosa (30 de ani / mijlocaș ofensiv / Brazilia / contract încheiat)