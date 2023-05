Printre altele, Mutu a vorbit și despre programul încărcat al echipei sale și nu numai. Antrenorul celor de la Rapid spune că LPF și deținătorii drepturilor TV ar fi putut stabili o etapă intermediară în play-off pentru ca Liga 1 să se încheie mai devreme și să permită deja disputarea barajelor și a finalei Cupei României.

Adrian Mutu, nemulțumit de programul încărcat

De asemenea, Mutu se gândește deja la sezonul următor din Liga 1, care poate începe foarte devreme petru formațiile calificate în preliminariile competițiilor europene.

"E prima oară când se joacă finala Cupei României înainte de finalul sezonului din Liga 1, nu? De obicei se juca finala Cupei României după terminarea sezonului. Nu mă întrebați pe mine. Întrebați-i pe organizatori, cei care au pus meciuri. Ar fi fost mult mai simplu dacă băgau o intermediară, așa cum s-a întâmplat de multe ori. Am fi avut o săptămână în plus în care s-ar fi jucat finala Cupei și barajele. Când te duci să joci un meci important, iar tu ai 4-5 zile să pregătești meciul și cealaltă are 7 - și se vede cine - nu prea e ok. Ar trebui să beneficiem de timp egal pentru a pregăti meciuri, mai ales că toți ne dorim să câștigăm. Câteodată lucrurile nu sunt corecte. Noi am jucat și de Paște, de 1 mai. Mai avem de Crăciun și am prins toate sărbătorile pe teren.

Pe Dan Petrescu îl înțeleg. Gândiți-vă că o echipă românească, atunci când ajunge în cupele europene, începe din turul 1 preliminar, când celelalte echipe sunt în vacanță. Noi avem nici doi săptămâni să ne odihnim pentru următorul sezon. Nu știu ce se va întâmpla cu cei care vor ajunge în Conference League. Sunt lucruri care nu sunt normale. Dacă se făcea o intermediară sau două, acum era terminat campionatul. Am fi putut juca finala Cupei și barajele. Nu mai punem faptul că jucătorii merg la lot, la echipele naționale și trebuie să le dai o săptămână de vacanță. Ei vor veni puțin mai târziu la pregătire, trebuie să îi înțeleți că au nevoie de vacanță pentru a începe un nou sezon", a spus Adrian Mutu.

Clasament play-off Liga 1

1. Farul - 46p

2. FCSB - 43p

3. CFR Cluj - 39p

4. Universitatea Craiova - 36p

5. Rapid - 35p*

6. Sepsi - 26p*

* Rapid și Sepsi au un meci în plus

Programul Rapidului