BREAKING NEWS: Atac dezlantuit al lui Becali la Dancila: "Suntem prea prosti! Uita-te la prim-ministru! Suntem PREA PROSTI!" Ce l-a scos din minti

Gigi Becali e suparat rau pe conducerea statului.

Cere el drepturile de mentenanta pentru gazonul de pe National Arena. Doar asa suprafata de joc poate sa arate decent atat pentru meciurile echipei sale, cat si pentru nationala.

"Suntem prea prosti fata de Occident! Nu se vede? Suntem prosti! Avem conducerea pe care o avem, suntem prea prosti! Uita-te la gazon, la ministri! Bun, suntem prea prosti!", a inceput Becali atacul.

"Problema cu terenul de pe National Arena se poate rezolva daca imi dau mie terenul. Bag 200 000 de euro pe an de la mine. Daca nu are stapan, se alege praful. Platesc mai mult decat am platit. Nu putem un gazon sa facem? Nici atat nu putem? Becali trebuie sa-l faca, sa se ocupe Becali. Dau de la mine din buzunar, dar vreau sa-l fac eu. Altfel... nu. Daca il lasi la federatie, nu-l fac nici aia... Trebuie sa fii nascut ca sa te intereseze ceva. Iar eu am dragoste, asa sunt!", a spus Becali.