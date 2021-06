"E optiunea antrenorului!" Reactia Craiovei, dupa transferul tanarului de la Recea! Motivul pentru care a fost adus jucatorul

Sorin Cartu, președintele lui CSU Craiova, a dezvăluit motivul pentru care a fost adus Alexandru Maries de la Comunca Recea.

Alexandru Maries a fost cumparat de catre CSU Craiova pentru doar 5.000 de euro, dar totusi Comuna Recea are un procentaj pentru un transfer ulterior. Echipa maramureseana a retrogradat in Liga 3, dar a reusit sa propuna un fotbalist interesant pentru o contracandidata la titlul din Liga 1.

Sorin Cartu se bazeaza pe planul facut de antrenorul formatiei oltene, Marino Ouzounidis, si spune ca acesta l-a remarcat pe jucator si el a luat decizia de a-l cumpara.

"E optiunea antrenorului. Transferurile sunt facute pe baza unei strategii, pe care o stabileste antrenorul, patronul", a declarat Sorin Cartu, pentru ProSport.

"I-am dat drumul lui Maries la Universitatea Craiova. E deja transferat, noi nu am vrut sa ne opunem mutarii, e viitorul copilului. Nu suntem o echipa care sa oprim viitorul jucatorilor. Am luat ceva bani marunti, dar in principiu am luat un procent pentru viitor. Nu vreau sa spun suma, pentru ca imi e rusine la cat e de mica, dar intelegerea a fost ca baiatul sa plece cand va putea merge la mai bine.

Asa a fost intelegerea si cu parintii lui, ca daca va avea o oferta buna, nu ii vom distruge viitorul. 5.000 de euro am luat pe el, plus procente. Asta e realitatea”, a declarat Florin Gherasim, presedintele echipei Comuna Recea

Alexandru Maries a evoluat in 24 de partide, a marcat 6 goluri si avut o pasa de gol pentru Comuna Recea in acest sezon.