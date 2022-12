Reacția lui Nicolae Dică după ce Oaidă a fost înlocuit în minutul 25. Explicațiile fostului antrenor FCSB

În minutul 25, însă, Răzvan Oaidă a fost înlocuit cu Malcom Edjouma. Fostul antrenor al FCSB-ului, Nicolae Dică, a vorbit despre schimbările jucătorilor atât de devreme, evidențiind faptul e destul de dificil să păstrezi moralul ridicat unui fotbalist în momentul în care se întâmplă asta.

„(n.r. e ok să schimbi un jucător în minutul 25?) Depinde ce se întâmplă în timpul jocului, dar şi eu am fost... la un meci, am vrut să schimb un jucător tot aşa, în minutul 25-30, pentru că nu avea atitudinea pe care eu mi-o doream.

Am vrut să îl schimb. L-am chemat la margine, i-am spus că, dacă nu schimbă atitudinea, va veni lângă mine pe bancă. Şi nu l-am schimbat. Dar am fost aproape. Depinde ce face jucătorul respectiv.

Sau poţi să faci o schimbare tactică cum au făcut ei aseară, şi-au dat seama că cei de la Mioveni nu le pun nicio problemă şi că trebuie să aducă un om mai ofensiv la mijlocul terenului, să vină din linia a doua, la careu, când vin centrări de la margine.

E greu pentru un jucător să fie schimbat în minutul 25, dar, dacă îi explici după aia că au fost lucruri tactice, poate înţelege”, a spus Dică, potrivit Orange Sport.

FCSB - CS Mioveni 5-1

Leo Strizu l-a trimis în meci pe Edjouma în minutul 25, înlocuindu-l, astfel, pe titularul Oaidă. Iar fotbalistul care a venit de pe bancă a înscris imediat pentru „roș-albaștri”, în minutul 31.

Șut a făcut, ulterior 2-0, Florinel Coman a marcat pentru golul trei în minutul 58, Șut a realizat „dubla” în minutul 77, iar Radaslavescu a închis tabela la 5-1, în minutul 87.

Antal a înscris în minutul 74, însă prea târziu să mai facă ceva. FCSB a obținut trei puncte importante, astfel, în lupta pentru titlu.

FCSB, în perioada de mercato

Veniri - Boban Nikolov (28 ani / mijlocaș central / liber de contract), David Miculescu (21 ani / atacant / UTA Arad / 1.7 milioane de euro), Andrea Compagno (26 ani / atacant / FCU Craiova 1948 / 1.5 milioane de euro), Eduard Radaslavescu (18 ani / mijlocaș central / FCV Farul / 500.000 de euro), Radu Boboc (23 ani / fundaș dreapta / FCV Farul / 400.000 de euro), Joyskim Dawa (26 ani / fundaș central / FC Botoșani / 350.000 euro), Vadim Rață (29 ani / închizător / FC Voluntari / 300.000 de euro), Marco Dulca (23 ani / închizător / Chindia Târgoviște / 250.000 de euro), Bogdan Rusu (32 ani / atacant / CS Mioveni / 200.000 euro), Joonas Tamm (30 de ani / fundaș central / Vorskla Poltava / liber de contract), Rachid Bouhenna (30 ani / fundaș central / CFR Cluj / liber de contract).