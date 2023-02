Nicolae Dică a suferit primul eșec de când a preluat-o pe CS Mioveni. Fostul antrenor de la FCSB a remizat în ultimele trei etape, după ce a avut un start excelent la echipa din Argeș.

Reacția lui Nicolae Dică după ce a suferit prima înfrângere la CS Mioveni: „În momentul în care faci asta, e clar!”

După meci, tehnicianul a vorbit despre evoluția elevilor săi și a evidențiat momentul în care Mboumbouni a comis o eroare în startul meciului, iar Chițu a deschis, astfel, scorul.

„Este clar că ne așteptam să vină și un moment ca ăsta, să pierdem un joc. La cum am arătat astăzi, nu meritam să pierdem. Meritam un egal. Am arătat un fotbal bun în multe momente din joc, când am încercat să facem pressing sus și să atacăm poarta adversă.

În momentul în care faci greșeli, este clar că și ei reușesc să marcheze. Dar, a trecut acest joc. Le așteptăm pe următoarele. Sunt foarte importante pentru noi. Trebuie să rămânem concentrați în continuare.

Când ești ultimul fundaș, trebuie să joci simplu. Se întâmplă la fotbal. Reușisem să revenim, băieții au reușit să marcheze. A fost importantă revenirea, dar a venit faza din minutul 90 când Craiova a marcat prin Albu.

Față de etapa trecută, am schimbat opt jucători. Mare parte dintre cei care au intrat au oferit satisfacție. Ne așteaptă 12 jocuri importante și am văzut pe cine mă pot baza în continuare.

Este foarte greu, pentru că am plecat din spate cu 10 puncte față de locul 15. 11 sau 12 puncte față de celelalte. E greu. În continuare vom încerca să acumulăm puncte. Eu sunt optimist. Echipa mea a demonstrat că joacă un fotbal bun. Cu oricine am juca, o facem de la egal la egal cu ei”, a spus Nicolae Dică după meci.

FCU Craiova - CS Mioveni 2-1

Oltenii au început în forță meciul de pe „Ion Oblemenco”. Aurelian Chițu a deschis scorul în minutul 12, iar trupa din Bănie a intrat la vestiare cu avantaj în fața oaspeților.

CS Mioveni a revenit, însă, în partea secundă a meciului, după ce Adrian Scarlatache l-a învins pe Gurău. Pe final, Albu a reluat superb din voleu, mingea s-a izbit de bară, l-a lovit pe Greab în spate și a intrat în poartă.

FCU Craiova a obținut cele trei puncte și a rămas, în consecință, neînvinsă în 2023 în Superligă.