Reacția lui MM Stoica la anunțul posibilei retrageri din fotbal a lui Mihai Rotaru: "E clar că și-a propus asta"

Patronul Universității Craiova a dezvăluit că ia în calcul să se retragă din postura de acționar majoritar al clubului.

"Eu nu iau deciziile importante in funcție de ce se întâmplă azi sau mâine. Eu mi-am depus mandatul. Mi-am propus să stau în fotbal 10 ani. Am depus mandatul la Universitatea Craiova. Am anunțat de câteva luni orașul Craiova, că trebuie să găsim alte soluții. Craiova merită să aibă o echipă mare. Eu am reușit să ajut la renașterea echipei și să cresc o echipă bună.

Am anunțat partenerii că trebuie să găsească alte soluții. Trebuie să avem și soluții, din păcate nu s-au găsit deocamdată. Sigur, eu nu o să las Universitatea să moară. Pentru a putea face o echipă mare trebui să avem și alte soluții. Să mă înlocuiască. Eu tot timpul voi aduce un aport financiar la club, dar vreau să stau deoparte. Un milion pot da oricând.

Sunt oameni care vor să vină și sigur vor veni. Ca să plec pur și simplu, ar fi însemnat insolvența și, ulterior, falimentul. Nu putem să ne batem joc de suporteri. Dacă vin 10 investitori să dea câte 250 de mii de euro pe an, sunt 2,5 milioane", a declarat Mihai Rotaru, potrivit Digi Sport.

Cum a comentat Mihai Stoica declarațiile patronului Universității Craiova



Oficialul de la FCSB a declarat că Mihai Rotaru nu va renunța atât de ușor la formția din Bănie și crede că va investi și mai mult pentru a-și îndeplini visul de a câștiga titlul de campioană.

"Are jucători vandabili. Se poate echilibra cumva, dar ca să vinzi, trebuie să joci în Europa... iar ei nici nu joacă în Europa. Nu îl cunosc foarte bine, dar atât cât îl cunosc, îmi lasă impresia că este un om foarte orgolios şi ambiţios şi nu îl văd plecând acum sau imediat după, cumva înfrânt. Mai degrabă îl văd investind mai mult.

(n.r. Acum ar pleca înfrânt?) Nu a câştigat campionatul şi e clar că şi-a propus asta. Înfrânţi au plecat cei care au investit sume mari şi nu au luat campionatul. Performanţa europeană se face cam greu în ultima vreme, pentru că a crescut distanţă dintre noi şi echipele care fac performanţă în Europa.

Este suficient să fii realizat ca investitor doar dacă iei un campionat. A condus 1-0 în finală campionatului cu CFR (n.r. ultimul meci din sezonul 2019-2020). Ghinionul a fost că s-a disputat în pandemie meciul ăla", a declarat Mihai Stoica, la Orange Sport.