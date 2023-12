Cristi Tănase a fost tras pe dreapta miercuri seară de către polițiști în timp ce se afla la volanul mașinii sale în Pitești. După ce a fost supus la alcooltest și drugtest, s-a confirmat faptul că ”Dodel” a ieșit pozitiv la substanțe interzise.

Reacția lui MM Stoica după ce Cristi Tănase a fost prins drogat la volan

Cristi Tănase a fost legitimat de două ori la FCSB. Mai întâi, ”Dodel” a îmbrăcat echipamentul roș-albaștrilor în perioada augsut 2009 - iulie 2015, iar ulterior în perioada ianuarie 2018 - iulie 2018.

Mihai Stoica, managerul general FCSB, a vorbit despre Cristi Tănase și despre situația în care se află fostul jucător de la gruparea roș-albastră

”(n.r. era greu de strunit?) Da, cred că e notorietate chestia, nu prea îmi place să vorbesc de problemele pe care le aveau jucătorii, ieşirile lui au fost prezentate cu lux de amănunt prin presă.

Ştiu sigur că în perioada în care discutam pe teme de viaţă extrasportivă şi ştiu şi de la apropiaţi lui ca erau total împotriva consumului de substanţe de asta sunt mirat, şocat. O spun cu mare durere în suflet... acum sunt foarte putin şi sunt arătaţi cu degetul cei care nu iau.

La noi era pe fumat, acum e cu asta. Dar una e sa furi ţigări de la tata sau să îţi cumperi ţigări şi alta e ce se întâmplă acum. E o nenorociere”, a spus Mihai Stoica, potrivit OrangeSport.

La ce echipe a evoluat Cristi Tănase

Cristi Tănase și-a început cariera la FC Argeș, dar a jucat împrumut jumătate de sezon la CS Dacia Mioveni. În iunie 2006 a revenit la piteșteni, unde a jucat trei ani, până ca FCSB să îl transfere, în schimbul a 1.8 milioane de euro. A jucat 6 ani pentru echipa lui Gigi Becali, care l-a vândut în iulie 2015 la TJ Teda din China.

După jumătate de an petrecut în China, a ajuns la Sivasspor, în Turcia, iar jumătate de an mai târziu, în iulie 2016 semna cu Karabukspor. Revenea la FCSB în ianuarie 2022, dar la jumătate de an distanță ajungea iar în Turcia, la Eskisehirspor, unde a stat tot jumătate de an, până a semnat cu Giresunspor.

A revenit în România în septembrie 2020, când a semnat cu Academica Clinceni, unde a jucat un an, iar apoi a ajuns la FC Argeș, de unde s-a și retras în iulie 2022.