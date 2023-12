Cristi Tănase, prins drogat la volan! Cum au realizat polițiștii că 'Dodel' consumase substanțe interzise 

Fostul fotbalist, retras din activitate în iulie 2022, a fost prins de polițiștii din Pitești, miercuri seară, drogat la volan. Permisul lui Tănase a fost suspendat, iar fostului sportiv i s-a făcut și dosar penal. Cristi Tănase a fost oprit inițial de polițiști pentru un control de rutină, însă comportamentul acestuia i-au făcut pe oamenii legii să îl supună pe rând, alcooltestului și drugtestului.

Cristi Tănase a condus drogat

„Piteșteanul Cristian Tănase, zis Dodel, fost fotbalist, a fost depistat, în această seară, drogat în trafic, de către polițiștii biroului rutier Pitești. Fostul fotbalist, în vârstă de 36 de ani, a fost oprit pentru un control de rutină la marginea orașului, spre comuna Bradu.

Cum polițiștilor li s-a părut ciudat atât comportamentul lui, cât și modul în care îi privea, i-au pus fiola, dar etilotestul a arătat că nu consumase alcool. Pasul următor a fost, firește, testarea cu aparatul drugtest. Acesta a ieșit pozitiv la o substanță stupefiantă, așa că polițiștii l-au dus la spital, unde i-a fost recoltat sânge, pentru a stabili ce drog a consumat.

Fostul fotbalist a fost dus, apoi, la audieri și a rămas fără permis de conducere pe perioada cercetărilor, fiindcă i-a fost întocmit dosar penal pentru conducere sub influența substanțelor interzise”, au precizat surse din poliție pentru Știrile PRO TV.

Tănase nu se află la prima astfel de abatere. În iunie 2010, fostul fotbalist a rămas fără permis, după ce polițiștii l-au prins beat la volan.

Cristi Tănase și-a început cariera la FC Argeș, dar a jucat împrumut jumătate de sezon la CS Dacia Mioveni. În iunie 2006 a revenit la piteșteni, unde a jucat trei ani, până ca FCSB să îl transfere, în schimbul a 1.8 milioane de euro. A jucat 6 ani pentru echipa lui Gigi Becali, care l-a vândut în iulie 2015 la TJ Teda din China.

După jumătate de an petrecut în China, a ajuns la Sivasspor, în Turcia, iar jumătate de an mai târziu, în iulie 2016 semna cu Karabukspor. Revenea la FCSB în ianuarie 2022, dar la jumătate de an distanță ajungea iar în Turcia, la Eskisehirspor, unde a stat tot jumătate de an, până a semnat cu Giresunspor.

A revenit în România în septembrie 2020, când a semnat cu Academica Clinceni, unde a jucat un an, iar apoi a ajuns la FC Argeș, de unde s-a și retras în iulie 2022.

Reacția dură a lui Cristi Tănase când a fost acuzat că e o influență negativă pentru Alexandru Ișfan

În urmă cu un an, s-a scris despre Alexandru Ișfan, care se transferase la Univeristatea Craiova, că ar avea o viață extrasportivă tumultoasă, iar unul dintre cei care l-a influențat în acest sens ar fi fost Cristi Tănase. Fostul fotbalist a vorbit despre subiect în luna ianuarie a acestui an.

„A fost colegul meu (n.r. Alexandru Ișfan). Chiar vorbeam cu Lato (n.r. Iasmin Latovlevici), că e unul dintre puținii jucători tineri care nu se feresc de contact, iar asta este foarte important, adică să intri în clinciuri și să fii tare pe picioare. Asta este foarte important, ca să joci la un nivel înalt și la o echipă de afară.

Are calități. Dacă o să fie serios, eu spun că poate să ajungă mult mai sus decât Universitatea Craiova. El e un jucător tânăr cu personalitate. Dacă stai de vorbă cu el, nici nu zici că are 22 de ani. E matur.

Îți spun sincer că nu am mai vorbit cu el de vreo două-trei luni. Acum, nu că e prietenul meu, îți spun sincer că nu e adevărat!

Dacă mai bea omul o bere sau un pahar de vin… noi nu suntem oameni? Noi de ce nu avem voie să bem două-trei pahare de vin? Sau chiar o sticlă, care e ideea? A doua zi, dacă ai liber, ce se întâmplă? Dar nu există… Uite cum poate să îi și scadă cota, pentru că au vorbit unul și altul.

Nu e adevărat. Ce viață tumultoasă? Acum, nu poate omul, într-o săptămână, după o victorie, să meargă și el într-un club, să se distreze? Nu e adevărat că merge prin cluburi sau, vezi Doamne, ce se aude! Astea sunt numai răutăți din partea oamenilor răi, care îi vor răul și atâta. Nu e nimic adevărat! E și profesionist, se antrenează și separat”, a declarat Cristi Tănase conform as.ro.