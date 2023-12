Reacția lui Iosif Rotariu după ce a auzit de încă un episod din bizareriile patentate de Becali la FCSB

Patronul de la FCSB a rămas la fel de imprevizibil. După ce în urmă cu câteva luni declara că și l-a dorit mereu pe Dorin Rotariu (28 de ani) și că are încredere în el, Becali zice că nu mai are nevoie de timișorean. Milionarul din Pipera ar fi ajuns la o concluzie deși stângaciul cu 10 selecții a jucat foarte puțin la liderul campionatului: cinci partide în campionat și două în Cupa României. Mai mult, Rotariu a fost repartizat ba în extrema dreaptă, ba vârf.

Sigur pe el și pe analizele sale - picurate în urechi de multe ori și de apropiați - Becali a declarat recent că "îi dă și bani ca să scape de el". Într-o intervenție la TV, fostul mare mijlocaș al naționalei, Iosif Rotariu, unchiul lui Dorin, a comentat pe scurt decizia lui Becali. Rotariu (61 de ani, 25 de selecții, un gol la națională) e omul care a discutat cu Becali înainte ca Dorin să semneze cu FCSB.

”Hai, să vă spun un lucru. Fotbalul este pe ultimul loc. Am niște vești de o săptămână care m-au bulversat. Sunt despre soția mea. Despre nepot nu comentez nimic. Este problema lui unde se simte și vrea. Eu cât am fost jucător, am jucat unde m-am dus. El știe ce va face. Are 28 de ani, e matur”, a spus Iosif Rotariu, potrivit Digisport.

Iosif Rotariu și Gigi Becali se cunosc din vremea în care actualul patron de la FCSB era apropiat de jucătorii de la Steaua și de la echipa națională.

Dorin Rotariu e dorit și în Superliga, de Hermannstadt și Sepsi. Înainte de semna cu FCSB, fostul jucător de la Ludogorets a mai fost dorit de UTA și de Dinamo, dar a purtat discuții și cu formații din Arabia Saudită.

Cotat la 500.000 de euro, Dorin Rotariu a semnat pe un sezon cu FCSB, echipă care îl plătește cu un salariu de 19.000 de euro pe lună.